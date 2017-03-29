اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د.عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف تشكيل لجنة التوعية الفكرية “حصانة” في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك برئاسة مدير التعليم وعضوية عدد من مديري ومديرات الإدارات ذات العلاقة وتتولى اللجنة الإشراف المباشر على تنفيذ برامج وأنشطة التوعية الفكرية وفق ما يرد إليها من اللجنة المركزية للتوعية الفكرية. كما أصدر مدير التعليم قرارا بإنشاء وحدة التوعية الفكرية “حصانة” وتكليف المشرف التربوي د. حسن بن رفاع المطيري رئيسا للوحدة وتكليف المشرفة التربوية فوزية بنت خليل الهندي مساعدة لرئيس الوحدة. وتهدف وزارة التعليم ممثلة بوحدة التوعية الفكرية في المدرسة إلى ترسيخ القيم الوطنية ومعالجة الأفكار المتطرفة والمبادئ الهدامة والرصد المبكر لأي سلوك متطرف والعمل على معالجته.
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