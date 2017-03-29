رشحت إدارة الموهوبين بوزارة التعليم مشروع الطالب فيصل عبدالله شافعي من مدارس عبدالرحمن فقيه بمكة المكرمة ليمثل المملكة في معرض انتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة والذي سيقام في مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية 2017..
وقد كرم الطالب من قبل وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مؤخراً.
من جانبه عبر مدير عام المدارس الاستاذ/ناصر بن مهنا اليحيوي عن سعادته قائلا : إننا نعتز كثيراً ونفتخر بما حققه الأبن فيصل .. وإنجازه يضاف إلى منجزات المدارس التي تتوالى .. شاكرا لمالك المدارس دعمه المستمر وتشجيعه المتواصل لأبنائه الطلاب …
ذكر ذلك مدير العلاقات العامة والاعلام بالمدارس الاستاذ ابراهيم الباشري .