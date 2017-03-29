في حفل بهيج أقامته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وذلك بمناسبة أسبوع الموهبة والإبداع وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٦/٢٩هـ حيث تم تكريم الطالبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع ٢٠١٧م) ، حيث استطلعت إدارة الإعلام التربوي مع الطالبات المشاركات للتعبير عن مشاعرهن في هذه المناسبة الجديرة بالذكر .
هذا وقد عبرت الطالبة روان محمد صدقة لبني من الثانوية الثانية ( نظام مقررات) التابعة لمكتب تعليم وسط مكة عن بالغ سعادتها وذلك لتكريمها إزاء مشاركتها في الأولمبياد الوطني للإبدع العلمي إبداع ٢٠١٧م وذلك لمرحلة التحكيم الإلكتروني ، كما أشارت بقولها : إن الفضل يعود إلى الله ثم إلى والديّ الكريمين اللذين غمراني بحنانهما وعطفهما ، فلساني يعجز عن شكرهما وإني أهديهما هذا النجاح المتميز ، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى معلمتي هند الزهراني التي لم تألو جهدًا في دعمي وتشجيعي نحو التألق في سماء الإبداع ، وكل الشكر والعرفان لمن مد يد العون للارتقاء بمستوانا التعليمي ، متمنيةً دوام التقدم والنجاح لزميلاتها .
ومن جانبها شكرت الطالبة أسرار حسن زعفراني من الثانوية الثانية ( نظام مقررات) التابعة لمكتب تعليم وسط مكة كل من ساهم في دعم مواهبنا وعزز قدراتنا ووجه اتجاهاتنا نحو التميز والتألق ، كما عبرت عن فرحتها الغامرة وشعورها بالاعتزاز والفخر وهي تتسلم شهادة شكر وتقدير على مشاركتها في الأولمبياد الوطني للإبدع العلمي إبداع ٢٠١٧م، مبينةً بأن مشاعر السرور التي تحيط بها وذلك بأن مازرعته بذورًا جنته ثمارًا تذوقتها سعادةً وفخرًا ، كما سألت الله لها ولكل من شاركها هذه الفرحة بالتوفيق الدائم.
وفيما حمدت الطالبة رؤيا حمزة سليماني -من الثانوية الثانية ( نظام مقررات) التابعة لمكتب تعليم وسط مكة -الله على توفيقه لها للوصول إلى هذه المرحلة وأكدت بقولها: إن الفضل يعود إلى الله ثم إلى والدي ومعلماتي لتشجيعهن المستمر ودعمهن الدؤوب ، مبينةً أن الإبداع طريق من طرق الحياة التي يسعى لها الانسان ويحلم به وإني أشعر بالسعادة بأنني حققت جزءًا من حلمي ومستقبلي وأسعى إلى المزيد من التألق والتميز ، كما أني أهدي هذا التكريم إلى كل من ساعدني وحفزني نحو الإنجاز المثمر ، وأتمنى أن أتأهل بإذن الله وأحقق مراتب متقدمة .
كما تقدمت الشقيقتان رغد عادل بغدادي وسارة عادل بغدادي من ثانوية البشرى بالشكر لمدير عام التعليم ومساعديه على هذا الحفل الفاعل والمحفز للطالبات نحو الإبداع ، كما عبرتا عن فرحتهما بهذا التكريم ومبينتا بأنه وسام على صدرهما وتاج فوق هامتهما ، ومهما وصفتاه لن تستطيعا التعبير ولو بحزء بسيط مما في جوفهما من مشاعر جياشة وسعادة فياضة ، كما وضحتا بأن التوكل على الله والاعتماد عليه سر أي نجاح يحققه الانسان في حياته بالإضافة إلى المثابرة والعزم وأن لاشيء مستحيل في الحياة.