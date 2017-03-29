عقدت الإدارة تعليم للتعليم بمكة المكرمة ممثلة في إدارة خدمات الطلاب – بنات – يوم الثلاثاء29/6/1437هـ، بمقر الإدارة بالقاعة المجددة بالعزيزية ، دورة تدريبية تحت عنوان ( عقد تشغيل المقصف المدرسي وتفعيل الحساب الختامي ) نفذتها المشرفتان التربويات بإدارة الخدمات صباح العباسي و فوزية العباسي و بإشراف مساعدة مدير الإدارة بثينة باجودة بالتعاون مع حنان تمكاني لتثقيف المدارس نحو التغذية في المقاصف ، استهدف فيه جميع منسوبات الادارة و القائدات ومسؤولات الصندوق المدرسي بمدارس مكة المكرمة وقراها ومندوبياتها، وقد تخلل الدورة ( كيفية عمل عقد متعهد بكل دقة ووضوح وتقفيل الحساب الختامي وتوضيح كيفية اختيار المتعهدة وكيفية كتابة العقد معها وذلك بتحديد مبلغ الطالبة الواحدة وعدد الشهور لتشغيل المقصف المدرسي وكيفية احتساب ربح المقصف المبلغ الكلي السنوي واستخراج مبلغ الادارة 10% من المبلغ الكلي السنوي و تسجيل المميزات المقدمة من المتعهدة طوال السنة وشرح طريقة دفع مبلغ التأمين من المتعهدة لقائدة المدرسة وتوضيح لائحة لاشتراطات الصحية للمقصف والاطعمة وتوضيح كيفية تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفات الى تصدر منها عند تشغيل المقصف المدرسي وشرح كيفية التأكيد من استخراج الشهادات الصحية لعاملات المقصف والتزامهن بالزي الرسمي وتوضيح كيفية تفعيل الحساب الختامي وتذليل الصعوبات التي تواجه القائدة مع المتعهدة وعاملات المقصف والحث الطالبات على استمرار في تناول الفطور الصحي المناسب يومياً .. وعرض البرنامج على جميع طالبات المدرسة .. وعمل مطويات وبرامج في الاذاعة المدرسية تطعم الغذاء الصحي السليم والخروج بضوابط وآليات لتشغيل المقصف المدرسي وعرفة قواعد كتابة العقد والاشتراطات الصحية.
جدير بالذكر قد دشن المعرض المصاحب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد المدخلي مبديا إعجابه بالتنظيم وشمولية المعرض بالأساليب التوعوية المختلفة للنقل المدرسي وطرائق أمنه وسلامته، شاكرًا كل من ساهم في إخراجه وإعداه بالشكل التثقيفي المراد من أهدافه.