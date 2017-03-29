حرصاً من إدارة الروضة الحادية عشر ببني سار والمعلمات على تعريف الأطفال بالموروث الشعبي الوطني وربطهم بماضيهم العريق واسترجاع العادات والتقاليد الأصيلة لهذا البلد الغالي
فقد تم تفعيل برنامج الجنادرية يوم الثلاثاء الموافق 29/6/1438وقد تخلل هذا اليوم الكثير من الفعاليات التي قامت بها المعلمات بالإضافة إلى بعض المشاركات من الأهالي وقد شكرت قائدة الروضة الحادية عشر ببني سار منسوبات الروضة على جهودهم في إنجاح هذا البرنامج متمنية لهم المزيد من التقدم والنجاح.
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