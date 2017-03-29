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ودعت الطالبة زهوه مزعل الشويقي زميلاتها بالروضة الثانية بمحافظة بقاء بهدايا لهن، جاء ذلك صباح اليوم وكانت المناسبة بقرب إجازة منتصف الفصل الثاني
هذا وقد أدخلت على زميلاتها البهجة والسرور بعد أن قامت بتوديعهن لقضاء فترة الإجازة خارج أرض الوطن.
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