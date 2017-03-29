أقيمت منافسات ألعاب القوى بين فصول مدرسة سعيد بن جبير الثانوية خلال ساعة النشاط يومي الأحد والاثنين، حيث تنوعت المنافسات بين جري التتابع، ورمي كرة الجلة، وشد الحبل، وسباق الكراسي، ومهارة التصويب، والوثب الطويل، وجهاز قياس قوة عضلات الصدر والكتفين .
وأشار معلم التربية البدنية بالمدرسة أ.عبدالعزيز العبدالقادر، المشرف على هذه المنافسات أنها ترمي إلى عدة أهداف منها: نشر الوعي الرياضي الموجه الداعي إلى ممارسة الرياضة؛ لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم، وتقوية الجسم، والمحافظة على القوام السليم. وتنمية الاتجاهات الاجتماعية السليمة والسلوك القويم عن طريق بعض المواقف في الألعاب الجماعية والفردية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية الروح الرياضية والبعد عن مظاهر التعصب، والعمل على تنمية مهارات الطالب وتطويرها.
وفي ختام المنافسات سلم قائد المدرسة أ.علي بن سفر العمري كأس البطولة للأستاذ سهل القبيسي رائد الصف الثاني “علوم إدارية” الفائز بمجموع نقاط المنافسات، كما قُلِّد الطلاب الفائزون بهذه المنافسات الميداليات الذهبية، وأوضح قائد المدرسة بأن إقامة هذا البرنامج الرياضي في الأسبوع الذي يسبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني كان للحد من ظاهرة غياب الطلاب عن المدرسة؛ لإقبالهم على البرامج الرياضية التنافسية وما تحويه من متعة وفائدة، وإسهامها في التخلص من التوتر النفسي، وتفريغ الانفعالات واستنفاد الطاقة الزائدة، وإشباع الحاجات النفسية والتكيف الاجتماعي وتحقيق الذات.