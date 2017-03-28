كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير صباح اليوم ، “31” حارسا متميزا من مدارس المنطقة ، وذلك برعاية مدير عام التعليم بالنيابة الأستاذ سعد الجوني ، وبتنظيم من إدارتي العلاقات العامة والأمن والسلامة .
وأوضح الجوني في كلمة له بهذه المناسبة ،أن الإدارة تؤمن إيمانا صادقا بأهمية دور الحراس في المدراس ، وأنهم لا يقلون أهمية عن أطراف العملية التعليمية في المدارس ، مؤكدا على أن تكريم الحراس المتميزين يأتي تقديرا لجهودهم ، وتشجيعا لبقية زملائهم لبذل المزيد من الجهد وأداء رسالتهم على أكمل وجه .
بدوره أكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة الأستاذ عبد الله مبروك ، أن حراس المدارس يقومون بدور جوهري وهام في الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ، ومنسوبات المدارس في المنطقة ، إضافة إلى دورهم الفعال في الحفاظ على المنشآت والبيئات التعليمية ، الأمر الذي يجعلهم شركاء حقيقيون للنجاح في الميدان التربوي .
من جهتهم أعرب المكرمون في هذه المناسبة ، عن شكرهم وتقديرهم على هذه اللفتة الكريمة من قبل تعليم المنطقة، مؤكدين أن هذا التكريم يعد حافزا كبيرا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في قادم الأيام .