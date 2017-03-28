احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بفعاليات اليوم العالمي لمتلازمة «داون»، وذلك في بسوق مكة مول .
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طلال الحربي أن الفعاليات تسعى لتفعيل الاهتمام بفئة غالية علينا وهم الطلاب المصابون بمتلازمة «داون» وقد عملت الغدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على تفعيل مثل هذه الفعاليات في المدارس وخارجها لنقل ثقافة التعاون مع هؤلاء الفئة العزيزة.
وبين الحربي أن على أفراد المجتمع دور كبير كذلك في دمج هؤلاء مع بقية الأسوياء واعطائهم فرصة المشاركة في مثل في هذه الفعاليات
وقال عبدالله السلمي مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم مكة أن هذا اليوم العالمي لمتلازمة داون يهدف الى : تعريف المجتمع بحالة متلازمة داون وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة ودمج أطفال متلازمة داون في المجتمع وتعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم والدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بمتلازمة داون وأسرهم والتوعية عن البرامج التربوية والتأهيلية الخاصة لهم والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات ( التعليمية، التأهيلية، الرياضية، الترفيهية، المادية، والدمج المجتمعي )والتعرف على أهم العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية وسبل تسهيلها وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات واستعراض طرق وأساليب تطوير الشراكة بين الأسرة والمراكز الخدمية
وقال السلمي تستهدف الفعاليات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة والمختصون والمختصات والجمعيات الأهلية والمراكز المتخصصة والمدارس والجامعات والوزارات والمؤسسات وأفراد المجتمع بصفة عامة
مبيناً أن برامج وفعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون مصاحبة ومتنوعة في المراكز التجارية والأماكن العامة مابين إصدار النشرات التعريفية بمتلازمة داون وإصدار النشرات التعريفية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإقامة المحاضرات والندوات العلمية وإجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية للتوعية بمتلازمة داون واستخدام طرق التواصل لتوعية المجتمع ( توتير، فيسبوك، الرسائل الهاتفية، المواقع الالكترونية) وإقامة المعارض الفنية الخاصة بأطفال متلازمة داون
يُذكر ان اليوم العالمي لمتلازمة داون (بالإنجليزية:World Down Syndrome Day) هو يوم عالمي يتم الإحتفال به في مارس 21 من كل عام. حيث يجتمع الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون، وأولئك الذين يعيشون ويعملون معهم في جميع أنحاء العالم للتنظيم والمشاركة في الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعي العام وإنشاء صوت عالمي واحد للدفاع عن حقوق الاندماج والرفاهية من ذوي متلازمة داون.