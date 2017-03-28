احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبات اليوم الثلاثاء الموافق 29/ 6 / 1438 ، باليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع لعام ١٤٣٨ه برعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي وبإشراف مديرة إدارة الموهوبات د. ليلى الصاعدي ومديرات مكاتب التعليم (جنوب ، شرق ، وسط . الجموم) بتعليم مكة، فيما بلغ عدد الحاضرات 239 حاضرة .
حيث أبانت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة الغامدي في كلمة ضافية عن مدى افتخارها العظيم بهذا الاحتفال الذي يعنى بأسبوع الموهبة الخليجي، موضحة بأنه يعتبر وقفة يقاس فيها أين نحن من الموهبة ؟ ونتائج اهتمام إدارة تعليم مكة بها، مشيرة إلى أن احتفاء إدارة الموهوبات بمساندة جميع مكاتب تعليم مكة بأسبوع الموهبة الخليجي، مثمنة جهود الجميع في السعي إلى اكتشاف الموهوبات وتقديم البرامج الإثرائية لها خاصة وبأن الموهوبة منحها الله قدرات ومهارات يسعي تعليم مكة لتسخير كافة الإمكانات لتحقق لها وتوفر كل ماتريده حتى تصبح معدة لنفسها قيميا ومعرفيا حتى تحصل إدارة مكة بشكل خاص والمملكة بشكل عام على مواطنة سعودية مسلحة لتحقق رؤيا 2030 وننافس بها عالميا ، مبينة أن الموهوبات يعتبرن سلاح الدولة القوي، ونهضة المملكة يقوم عليهن ، داعية الله أن يحققن هذه الأمنية ، وفي ختام كلمتها قدمت شكرها الجزيل للمنظمات بالمكاتب وإدارة الموهوبات والطالبات للإبداع في إعلان وإبراز أن مكة لديها موهوبات على كافة الأصعدة .
ومن جهتها قدمت مديرة إدارة الموهوبات د ليلى الصاعدي كلمة شكرت فيها مكاتب تعليم مكة(شرق ،وسط،جنوب،الجموم) المشاركة في اختتام فعاليات اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع ٢٠١٧ ، مشيدة بما قدمه موهوبي وموهوبات مكة في حفل اليوم الخليجي ، والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع الذي حضره وزير التعليم الأستاذ أحمد العيسى في الرياض ، معربة عن مدى سعادتها بالشكر الذي قدمه وزير التعليم لمكة ، وفي نهاية كلمتها شكرت الطالبات على التسجيل في مقياس موهبة ، مبينة أن الطالبة التي فاتها التسجيل في المقياس لايعني إنها ليست موهوبة فالكل يحمل مواهب في داخله ، و يحتاج إلى مجهود لإبرازها وصقلها.
واستهدف الحفل مديرات المكاتب ومنسقات الموهوبات والطالبات المشاركات في مرحلة التحكيم الإلكتروني لأولمبياد إبداع ٢٠١٧ وأمهاتهن وذلك بهدف التعريف بأهمية المشروع الوطني للتعرف على الموهوبات، فهو مفتاح الطالبة للدخول لعالم الموهوبات، حيث تم التعريف أيضا بأهمية المشاركة في أولمبياد إبداع .
وقد توالت الفقرات الشيقة للحفل حيث استهل بآيات عطرة من الذكر الحكيم ، تلاها السلام الملكي ، كما قدم أوبريت اليوم الخليجي من تقديم طالبات الثانوية الثلاثون ، تلا ذلك فقرة خواطر الظلام من إعداد وتقديم طالبات الفتاة الأهلية عقبها مشاركة اوبريت رؤية وطن مشاركة من طالبات مدارس البشرى ثم فيديو تعريفي عن إدارة الموهوبات وأنشودة باللغة الانجليزية قدمها طالبات مدارس شعاع المعرفة، تلاه فقرة راب بعنوان الأولمبياد الوطني للإبداع من تقديم طالبات الفتاة الأهلية.
واختتم الحفل بتكريم طالبات اولمبياد ابداع 2017 بمكاتب التعليم بمنطقة مكة المكرمة وتكريم المشاركات في مرحلة التحكيم الإلكتروني لإبداع ٢٠١٧ كما كرمت مساعدة المدير العام الطالبة المشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع على مستوى المملكة ( رغد أحمد الخروبي بالصف الأول ثانوي من دار البشرى الأهلية )
وصاحب الحفل أركان تحمل منجزات برامج إدارة الموهوبات التي يقف عليها طالبات موهوبات؛ ليشرحن للحاضرات أهم منجزات إدارة الموهوبات مثل المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين ،وأولمبياد إبداع ومدرسة الموهوبات المتوسطة (الشفاء العدوية) وفصول الموهوبات ومركز الموهوبات والتسريع ومبادرات إدارة الموهوبات وبرامج خارج الدوام وغيرها .