ضمن برامج النشاط الطلابي للفصل الثاني من العام الدراسي 1438/1437هـ أقامت متوسطة سيبويه بحي النسيم شرق الرياض برنامج مكشات سيبويه حيث تم تقسيم الطلاب إلى ست مجموعات (مجموعة النشاما، مجموعة الشقردية، مجموعة الهواوية، مجموعة البواردية، مجموعة الكشاته، مجموعة السنافية ) بمشاركة ضيوف من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين وبرعاية من شركة سمنان للتجارة والصيانة.
من جهته أكد قائد المدرسة الأستاذ عامر بن محمد الهلالي أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ القيم والاتجاهات المنشودة، وتنمية روح التعاون بين الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين والإدارة، حيث يمارس فيه الطلاب عددًا من المناشط المختلفة، بعيدًا عن الجوّ الدراسي حسب ميولهم ورغباتهم وحاجاتهم، لافتًا إلى أنه جزء مهم في التربية الحديثة، يساعد على بناء الجانب النفسي والاجتماعي والقيمي والروحي والجمالي والحركي عند الطلاب ويزرع التنافس الشريف ويعودهم على الاعتماد على النفس وتعزيز قيمة الإيثار ومبادئ الأخوة فيما بينهم حيث تجسدت فكرة البرنامج في أن يعيش الطلاب جزء مستقطع من الماضي التليد بنصب الخيام لكل المجموعات وإحضار الخيل، ولوازم القهوة والشاهي والطبخ .
يُذكر بأنه تم تشكيل لجنة بإشراف رائد النشاط الأستاذ بندر سليمان الحمد لتقييم المجموعات من 100 درجة تشمل عدة بنود مثل (تجهيز المكان، التنظيم ، العمل الجماعي ،الترحيب ، الضيافة ،تنوع الأصناف ، جودة الأكل ،طريقة العرض ، التجديد ، النظافة)
وفي ختام البرنامج كرم قائد المدرسة المجموعات الفائزة وضيوف دار الرعاية الاجتماعية من المسنين ثم التقطت الصور التذكارية .