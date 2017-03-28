يعتزم تعليم الخرج تنظيم لقاء تعريفيا عن التأمين الصحي الاختياري والذي يستهدف منسوبي التعليم بالإدارة مشروع التأمين الصحي، ومدى استفادة منسوبي التعليم وأسرهم من خدمات التأمين الصحي وفق ضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي ، وقال مدير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله العبدالجبار أن مبادرة التأمين الصحي الاختياري تهدف إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي التعليم الذين على رأس العمل من الكادر التعليمي والإداري في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي “الاختياري” وأشار العبدالجبار بقوله يأتي اهتمام الإدارة بهذا اللقاء لتعزيز الوعي لدى منسوبي تعليم الخرج حول التأمين الصحي وللاجابة على كافة استفساراتهم حول هذه المبادرة التي طالما كانت هاجسا لوزارة التعليم. منذ سنوات ماضية حتى اقرها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وسُكَّنت في وحدة المبادرات .وأشار مدير التعليم الدكتور العبد الجبار أن المبادرة تأتي في الوقت الذي أصبح فيه التأمين الطبي من الأساسيات التي ستسهم بتوفير البيئة الصحية المناسبة للعناية بصحة الأسرة ،، مشيرا إلى أن اللقاء سيحمل شرحا مستفيضا عن المبادرة أهدافها، فئاتها ، أقسامها .وحواراً موسعاً بين المشاركين والحضور .. داعيا المولى أن يحقق اللقاء المضامين المرجوة والأهداف المرسومة .
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