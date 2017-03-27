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افتتح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي عصر اليوم الإثنين معرض مسابقة بصمة إبداع 5 والذي اقامه مكتب التعليم بشمال جدة بنات واستضافته المتوسطة الثالثة والثلاثون للبنات بجدة .
واطلع الثقفي على المعرض المصاحب الذي تضمن الاعمال والوسائل التربوية والتعليمية للمعلمات قبل ان تتواصل الفعاليات بالحفل الخطابي الذي بدىء بالقران ثم أنشودة ترحيبية لطالبات من المرحلة الابتدائية فيما تضمنت كلمة قائدة المتوسطة الثالثة والثلاثون أمل حلبي الترحيب بضيوف المعرض والذي اعتبرته يمثل بصمة وإضافة لإنجازات تعليم جدة المتواصلة والحاضنة للإبداع والتميز .
فيما اشارت مديرة مكتب تعليم الشمال اماني باعكظة في كلمتها الى ان معرض بصمة إبداع مبادرة شمالية يترقبها المهتمون بالإبداع كل عام ، مثمنة في الوقت نفسه رعاية قيادات إدارة تعليم جدة لهذا الحدث وحرصهم على تحفيز المبدعين والمتميزين ما أثمرت تلك الجهود في حصد تعليم جدة لجوائز التميز على المستوى الوزاري عن جدارة واستحقاق .
ثم ألقى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي كلمته التي عبر فيها عن سعادته البالغة بما شاهده من ابداع في وسائل التعليم التي طورها معلمات مدارس الشمال والتي سيكون لها الأثر البالغ على تطوير مستوى التحصيل الدراسي ومساعدة الطالبات في التعلم ، منوها في الوقت ذاته بأن مثل هذه الفعاليات تتواكب مع الرؤية الوطنية الرامية الى دمج التقنية والتعليم . مفدما شكره لمديرة مكتب الشمال وجميع من ساهم في الاعداد والتنفيذ للمعرض ولمديرة المدرسة الثالثة والثلاثون المتوسطة على حسن التنظيم والترتيب لاقامة المعرض والحفل .
وفي ختام الحفل قام الثقفي بتكريم القائمات على تنظيم المهرض حيث قام ذووهم وازواجهم باستلام دروع التكريم نيابة عنهن