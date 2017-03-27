دشن المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فهاد الذويبي وبحضور مدير إدارة الإشراف محمد العوفي التربوي ورئيس قسم اللغة العربية يوسف الثقفي انطلاقة عمل لجنة تحكيم مشروع تحدي القراءة العربي والذي تستضيفه مدارس صفوة الطليعة الابتدائية والمتوسطة وذلك يوم في إطار المسابقة العربية التي أطلقها صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم حول مشروع القراءة العربي
حيث ألقى المساعد كلمة بهذه المناسبة حث فيها الطلاب على القراءة والتي يرى أنها تعد تطويرا معرفيا للإنسان ولا ترتبط فقط بالمسابقة وباعتبارها منفذا للعلم
متقدما بالشكر لجميع الطلاب والثناء عليهم وعلى لجنة التحكيم بقيادة المنسق للمشروع المشرف التربوي صالح الثقفي
وفي ختام كلمته أشاد بالمدارس الراعية للتحكيم مبديا شكره الوافر لقيادتي المدارس الأستاذ سلطان الثقفي والأستاذ طلال الزايدي متمنيا للجميع التوفيق والسداد.