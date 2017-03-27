تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مساء غد الثلاثاء حفل تكريم المتقاعدين بالإدارة البالغ عددهم نحو 200 متقاعدا خلال الأعوام الماضية وحتى هذا العام من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين وموظفين ومنسوبي مكاتب التعليم في المحافظات بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د.عمر بن أحمد الشريف ومساعديه، ومديري الإدارات ومنسوبي إدارة التعليم، وذلك في قاعة المثنى للاحتفالات بتبوك عقب صلاة المغرب مباشرة. ومن جانبه أكد مدير التعليم أن الحفل التكريمي يأتي تقديرًا من الإدارة للمتقاعدين على ما بذلوه من جهود، وما قدموه من عطاء، خلال مسيرتهم العملية في الميدان التعليمي. فيما سيقام حفل مماثل للمتقاعدات بحضور المساعدة لتعليم البنات بتعليم تبوك نجلاء الشامان وسيحدد موعده لاحقاً قبل نهاية العام الدراسي الحالي .
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