حذّر مدير تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع، الطلاب والمعلمين من عدم الانضباط والحضور في الأيام الأخيرة التي تسبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً لهم أن الإجازة تبدأ بعد آخر حصة من يوم الخميس وليس قبل ذلك.
وأكد المانع أمس (الأحد) خلال تدشينه معرض الكتاب الذي تنظمه وزارة التعليم أن الأسبوع الذي يسبق الإجازة هو أسبوع دراسي كغيره من الأسابيع، معبراً عن ثقته في أبنائه الطلاب والطالبات وأسرهم في استشعار مسؤولية تحقيق الانضباط كسلوك في حياة الأبناء الذين نعدهم للمستقبل.
وأشار إلى أن الانضباط سيتحقق بدعم المجتمع والمؤسسات التعليمية، ولا يمكن تحقيقه دون تضافر جهود أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وقائدي وقائدات المدارس.