رفع المعلم الحائز على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي علي الزهراني شكره وتقديره لوزير التعليم أحمد العيسى على دعمه وتوجيهه مثنياً بالشكر والتقدير لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي القائد الخلوق وداعم التميز الأول.
وقال الزهراني إن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة قد حفزنا ودعمنا من قبل انطلاق سباق الجائزة وختم تلك الجهود بقبلة على رأس قائد مدرسة الحسين بن علي الثانوية الفائزة بالمركز الأول خليجيًا أمام طلابه في منظر يعكس ملامح التربية الحقة وكيف نكون قدوة؟
وأضاف كما زارني داخل حجرة الصف وبارك لنا المنجز بين صغاري طلاب الصف الأول كل هذا وذاك فور إعلان النتائج.
وأضاف الزهراني كما لا يفوتني أن أجزل الشكر والتقدير لإدارة الجودة ومنسق الجائزة أ- خالد الغامدي ولمكتب تعليم الغرب ولقائده خالد الجابري فلقد احتفوا بالمنجز منذ إعلان النتائج على مستوى الوطن وباركوا لنا عند إعلان النتائج الختامية على مستوى دول الخليج ويمتد الثناء وتاج الوفاء لقائد مدرستنا سامي فلمبان ولكافة زملائي في المدرسة ولأبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي.
مهديًا هذا المنجز لوالدي ووالدتي حفظهما الله ولزوجتي وابنائي الذين هيأوا لي كافة سبل النجاح ولوطني الغالي وقادته الميامين .
سائلًا المولى عز وجل أن يديم على وطننا أمنه وأمانه وأن يبارك الجهود ومن منجز إلى منجز بإذن الله.
وأما أبرز الصعوبات :
فاقد كانت معايير الجائزة على دقة عالية وفيها صعوبة بالغة لتوفير شواهدها لعوائق المبنى وضيق حجرة الصف ولكن بفضل الله عز وجل اجتهدت في تغيير ملامح البيئة الصفية وأسست نادي لغتي ليشكل محضنًا تربويًا لتنفيذ الفعاليات والأنشطة.
كما كان لعدم توفر السبورة الذكية عائق مما جعلني وباجتهاد ذاتي دعمه قائد المدرسة حولت السبورة العادية إلى سبورة ذكية من خلال جهاز تم توفيره داخل حجرة الصف.
كذلك واجهت صعوبات تتعلق في تنفيذ بعض البرامج لعدم تناسبها مع المرحلة العمرية للطلاب مما جعلني أعيد صياغتها في قالب يتناسب معهم.
علمًا بأن بناء الملف لم يكون وليد لحظة بل كان امتداد لسنوات من العطاء قضيتها بين البحوث وحضور المؤتمرات الدولية والمحلية وتنفيذ وحضور الدورات التدريبية وتنفيذ البرامج على مستوى الإدارة والمدرسة وتوثيق كل تلك الخطوات.
المبنى المستأجر عائق لم يقف أمامي ولله الحمد حين حققنا المركز الأول في مشروع القيم النبوية كذلك بفضل الله ثم بفضل طلابي حصلت على درع التميز في تطبيق الاستراتيجيات الحديثة على مستوى تعليم مكة وحصلت على درع التميز على مستوى الإدارة ونفذ في فصلي دروس التعلم النشط لهذا العام.
وتظل ديمومة تنفيذ البرامج واستمراريتها وتطوير أداء المعلم لنفسه السر الحقيقي للتميز .. وجائزة حمدان ومعاييرها عوامل تسهم في إثراء المعلم وتكسبه خبرات جديدة قبل أن تكون ميدانًا للسباق والتنافس الشريف.
• منسق الجائزة والحديث عن الجائزة
وقدم منسق الجائزة الاستاذ/ خالد فيصل الغامدي ومنسقة الجائزة الأستاذة /غزيل الثبيتي كمنسق للجائزة أقدم أصدق التهاني والتبريكات للفائزين بهذا الانجاز المسبوق والغير مستغرب على تشريفهم للوطن الذي يستحق منا الكثير وعلى تشريف مكة اطهر البقاع وكما تعودنا بأن مكة دائما ولادة للمتميزين والمبدعين وكثيرا من البرامج الابداعية والابتكارية تكون مكة منطلقا له متمنيا للجميع التوفيق في الاعوام القادمة
فما نشاهده من إبداع وتميز وابتكار داخل البيئة التربوية والتعليمية والجهد والعمل المبذول تجده في المخرجات والنتائج فكلما كان العمل فيه إتقان اخلاص وتفاني فستجد بكل تأكيد مخرجات على درجة عالية ومبهره ومتمكنة وهي بكل تأكيد لم تكن وليدة اليوم والليلة وانما نتيجة خبرات تراكميه وعمل مستمر على مدى سنوات
فجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تتميز عن غيرها من الجوائز بقوة معاييرها وان ما يرفع بالملف ستشاهده اللجنة الميدانية على الواقع ويكون ملموس وان الشخص الذي يغامر بالدخول لهذه الجائزة يكون صاحب نفس وممارسه وخبره بطريق توظيف الشواهد في معاييرها بطريقة محترفة
ويجب أن نشكر إدارة الجودة لدعمها ألا محدود للجائزة ولتمكين الميدان وتشجيعهم للمشاركة بهذه الجائزة كما أقدم شكري للفائزين لصبرهم ومتابعتهم وتعاونهم معنا من أول يوم أعلنت فيه الجائزة إلى وقت ظهور النتائج متمنين للجميع التوفيق والنجاح ونتمنى من جميع الفئات النجاح في الاعوام القادمة
يُذكر أن الجائزة تمر بعد مراحل وتستهدف عدة فئات:
• فئات الجائزة
1- فئة الطالب المميز
2- فئة المعلم المميز
3- فئة المعلم فائق التميز
4- فئة المدرسة والادارة المدرسية المميزة
• تميز مكة في الدورة الحالية
في السنوات الاخيرة دأب تعليم مكة المكرمة على التميز والمشاركات المميزة على كافة الأصعدة وتميزه الغير عادي في المشاركة بجوائز التميز المختلفة والمتنوعة على كافة الأصعدة وبمختلف الفئات سواءً محلياً وإقليمياً ودولياً وهذا ديدننا بإدارة الجودة الشاملة شعاراً حملناه على عاتقنا وهو الشعار الذي حملته ادارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بأن تكون ” مكة اولاً ” وهذا الشعار هو ما جعلنا حريصين دائما على الابداع والتميز ونحاول بشكل دائم من تحفيز الميدان وتشجيعه من خلال نشر ثقافة التميز وشرح الجوائز بمعاييرها وتبسيطها وتمكين الميدان من فهمها والعمل على تطبيقا.
وجائزة حمدان بن راشد ال مكتوم للأداء التعليمي المتميز اصبحت مؤشراً هاماً لإدارات التعليم لتحقيق التميز في نسب المشاركة في الجوائز الدولية، وقد حقق تعليم مكة المكرمة المركز الأول في فئتين من فئات الجائزة وهي فئة المدرسة والادارة المدرسية المميزة وفئة المعلم المتميز وهذا الانجاز هو انجاز مشرف ليس لمكة فقط وانما للوطن الذي يستحق منا الكثير.
• الدورة التاسعة عشره والتحديات
وسنتحدث عن تفاصيل هذه المرحل من الدورة التاسعة عشر وبداية انطلاقها وما وجهنا من صعوبات وتحديات .
التحدي الاول / نظام الجائزة يسير وفق خطة مزمنة بالتاريخ الميلادي وكانت الانطلاقة في 17 رجب 1437هـ وهذا التاريخ بالنسبة لنا بالمملكة العربية السعودية هو نهاية اعمالنا للعام الدراسي 1436-1437 هـ ورفع النتائج بالنسبة للمرحة الابتدائية والاستعداد للاختبارات بالمرحلة المتوسطة والثانوية فكان الميدان بمختلف فئاته من طلاب ومعلمين وقيادات مدارس يتأهب للاختبارات النهائية، وهذا يصعب من دورنا في دعم المدارس وتمكينها من بناء ملفاتها ومشاركتها في هذه الدورة وكان يجب علينا رفع الملفات من ادارة الجودة الشاملة وهي الادارة المخولة بتحكيم الملفات حيث وجود وحدة خاص بالإدارة تحمل اسم وحدة الجوائز بعد صدور قرار مدير التعليم بتسكين جميع الجوائز بإدارة الجودة.
التحدي الثاني/ يتم تحكيم الملفات وتجويدها ورفعها بتاريخ 15/ 1/ 1438هـ وهذا من الصعوبة بمكان ، حيث لم يمض على بدأ الدراسة سوى اسبوعين والاستعدادات جميعها منصبه على البداية الجيدة والقوية للدراسة واستقبال الطلاب وتوزيع المعلمين فكان يصعب علينا النزول للميدان وبناء الملفات وتشكيل لجان للتحكيم ولكن من حسن حضنا ان الميدان كان به من هو مستعد وعمله منظم وملفاته شبة جاهزة فسهل علينا المهمة .
التحدي الثالث / سعى منسق الجائزة بتعليم مكة المكرمة الأستاذ : خالد الغامدي بكل ما أوتي من عزيمة واصرار مع منسق الجائزة بوزارة التعليم الى السماح للمملكة بتأخير موعد تسليم الملفات لأمانة الجائزة في دبي ، والسبب أن مشاركة المملكة العربية السعودية في الجائزة له تأثير كبير وعدد المقاعد المخصصة عالي يتجاوز التسعة مقاعد وعند حجبها سيكون له التأثير السلبي وبعد محاولات واتصالات جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى بمنح السعودية مهله الى منتصف شهر صفر من هذا العام 1438هـ
• مرحلة البرامج التدريبية
اقيم ثلاثة برامج تدريبية بالتنسيق مع منسق الجائزة عن طريق الدائرة التلفزيونية ( لقاء ) وكان الحضور بقاعة الاشراف التربوي بالإدارة للبنين وقاعة الشؤون التعليمية للبنات وكانت مواعيد اللقاءات على ثلاث ايام متفرقة كالاتي:
1- الأربعاء — 4 / 1 / 1438هـ —- معايير فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة
2- الخميس — 5 / 1 / 1438هـ —- معايير الاستمارات التقييمية لفئات الجائزة
3- الأربعاء —- 12 / 1 / 1438هـ —- معايير فئة المعلم المتميز والمعلم فائق التميز ومعايير فئة الطالب المتميز
وكان عدد الحضور للبرامج قرابة (70) مرشحا ومرشحة، وتم تكريم الحاضرين والحاضرات بشهادات شكر وتقدير على حضورهم وتفاعلهم.
• مرحلة تحكيم الملفات ورفعها للوزارة
بعد البرامج التدريبية ومناقشة الحضور ومدى جاهزية ملفاتهم لتحكيم والرفع وجدنا منهم الرغبة العالية والحماس المنقطع النظير والطموح الكبير في خوض غمار التجربة وتشريف مكة والوطن فكان الاحصائيات التي وصلت لنا كالاتي .
• عدد الملفات المرفوعة لإدارة الجودة ( 7 )
• فئة الطالب المتميز ( 2 )
• فئة المعلم المتميز ( 4 )
• فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة ( 1 )
• عدد الملفات المجتازة ( 7)
• عدد المحكمين والمحكمات ( 8 )
• عدد ايام التحكيم ( 4 ) بمعدل ( 27 ساعة تحكيمية )
• المرحلة الثانية التحكيم بالوزارة
في تاريخ 27 / 3 / 1438هـ اعلنت الوزارة نتائج التحكيم للمرشحين في مرحلتها الثانية والترشح للمرحلة الثالثة وكان عدد الملفات المرفوعة لأمانة الجائزة بدبي الخاصة بتعليم مكة عدد ( 4 ملفات )
–فئة المدرسة والادارة المدرسية ( مدرسة واحدة )
–فئة المعلم المتميز ( 3 ملفات )
• مرحلة الزيارة الميدانية
بفضل من الله وتوفيقة تم تحكيم الملفات بالمرحلة الثالثة بأمانة الجائزة بدبي وتم ترشيح جميع الملفات للزيارة الميدانية وكانت الزيارة الميدانية بتاريخ 16 /5 /1438هـ لفئة المعلم المتميز عدد ( معلمتان ) وبتاريخ 23/5/1438 لفئة المعلم المتميز عدد ( معلم ) وبتاريخ 26/5/1438هـ لفئة المدرسة والادارة المدرسية المميزة عدد ( مدرسة واحده )
وخرجت اللجنة في نهاية الزيارة بانطباع جيد وتفاؤل عالي بان الملفات قويه وان الواقع يطابق ماهو بالملفات وهذه الجائزة تعطي انطباع قوي بمدى مصداقيتها وشفافيتها العالية متمنين لملفات مكة التميز والفوز وكانت على هامش الزيارة برنامج للوفد بزيارة بعض معالم مكة وكذلك لقاء خاص مع المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي .
إعلان النتائج النهائية
جميع من عمل على هذه الملفات من فرق عمل ومعلمين ومنسقين كانوا حريصين ان تكلل جهودهم وعملهم بتحقيق نجاح وفوز بأحد الجوائز والجميع كان على ثقة وينتظرون بفارغ الصبر اعلان النتائج في يوم 22/6/1438هـ الساعة 12 ظهرا تم الاعلان عن فوز مكة بمقعدين وتحقيقهما المركز الأول على فئة المدرسة والادارة المدرسية المميزة (مدرسة الحسين بن علي الثانوية) وعلى فئة المعلم المتميز (المعلم علي بن خلف الزهراني)
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