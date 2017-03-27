احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التربية الخاصة بنات اليوم الاثنين الموافق 28 / 6 / 1438 ، باليوم العالمي لمتلازمة داون تحت شعار (صوتي مجتمعي) تحت رعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة آمنة الغامدي ، وبإشراف مديرة إدارة التربية الخاصة بنات فاطمة الزهراني وعدد من قيادات تعليم مكة بنات.
وقد استهل البرنامج بآيات عطرة من الذكر الحكيم
تلاها السلام الملكي ثم قدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة آمنة الغامدي كلمة ضافية حمدت الله فيها وشكرته على هذه النعم والتي من أجلها اهتمامه بالجميع خاصة الفئات الخاصة، وتعتبر ملازمة داون من أهم الفئات العزيزة على قلوبنا حيث كانت الأولوية لهم حتى برؤية الوطن ، ومن واجبنا الاحتفال بهم في هذا اليوم ، واصفة هذه الفئة بالحنونة وجالبة السعادة عند النظر إليهم ، مقدمة شكرها لإدارة التربية الخاصة وجميع المشرفات اللاتي بذلن قصارى جهودهن لإخراج هذا الحفل وبهذا المستوى اللائق والمبهج ، كما توجهت بالشكر لجميع المدارس المشاركة بالفقرات التي أعطت الحفل طابع جميل مما يؤكد على المستوى العالي والمهني في الاهتمام والرعاية، والشكر أيضا موجه لابنائنا الذين هم فئة السعادة متمنية ظهور مناسباتهم على الملأ دوما .
وكما قدمت مديرة إدارة التربية الخاصة فاطمة الزهراني كلمة رحبت فيها بالحضور وعلى رأسهم مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة آمنة الغامدي ، موضحة أهمية الاحتفاء بهذا اليوم الذي يتكرر في يوم 21 مارس من كل عام ، والذي أقرته الجمعية العالمية لمتلازمة داون لإعطاء هذه الفئة حقها من المجتمع وإظهارها للجميع والتوعية بحقوقها وإمكاناتها ، مذكرة بأنه حتى لايتم الاحتفاء بها بشكل عشوائي فقد تم تحديد شعار سنوي يتم الاحتفال به كل عام وتندرج تحته الأنشطة والفعاليات تحت مسماه ، مبينة أن شعار هذا العام حمل عنوان( صوتي مجتمعي ) وهو لتمكين الأشخاص ذوي متلازمة داون من إسماع اصواتهم ، والتأثير على سياسات الحكومات لضمان اندماجهم التام .
وقد أبانت الزهراني بأنه من منطلق وجودنا بأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة نحتفي بهذه الفئة نحن ورأس الهرم بتعليم مكة ، واعدة بتقديم كل مايستطاع لهذه الفئة الغالية على الجميع ، منوهة على جهودهم لتطوير الخدمات وكل مامن شأنه رفع مستوى هذه الفئة ، والأخذ بيدهم للوصول إلى أقصى ماتسمح به قدراتهم من القلب، مختتمة كلمتها بتوجيه الشكر لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي ، ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة آمنة الغامدي على ماقدموه وما يقدموه لهذه الفئة ، وموجهة شكرها أيضا لجميع الحضور الذين شاركوا في الإحتفاء بأبنائنا وبناتنا ذوي متلازمة السعادة .
ثم توالت فقرات الحفل حيث قدم نشيد وطني مشاركة من الابتدائية الرابعة، تلا ذلك أنشودة ترحيبية مشاركة من ثانوية رملة بنت أبي سفيان، كما قدمت أنشودة إيه أنا سعودي من أكاديمية براعم القرآن ، كما قدمت الابتدائية الخامسة ببحرة مشاركة لها عن جهود المملكة في خدمة التربية الخاصة موضحة أثر الدمج بالتعليم العام الذي يوفر بشكل تلقائي التفاعل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأقرانهم العاديين. كما قدمت الابتدائية 68 والابتدائية 126 أنشودة بعنوان أمل معاق ، تلاها قصيدة أنا انسان من روضة الصدفة المكنونة ، ومن أكاديمية براعم القرآن نشيد نقدر، تلا ذلك فيديو تعريفي بعنوان كيف تروني؟ مشاركة من الثانوية الثامنة والمتوسطة التاسعة تحفيظ القرآن.
هذا والجدير بالذكر قد استهدفت الفعالية جميع شرائح المجتمع الذي تجاوز عددهن 150 حاضرة مابين معلمات ومشرفات وأمهات وطالبات ومديرات إدارات ، وذلك بهدف تفعيل اليوم العالمي لمتلازمة داون ، والتعريف بمفهوم الدمج في التعليم العام ، وتوضيح مفهوم الشراكة المجتمعية للتربية الخاصة مع المجتمع.