نظمت إدارة التعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة النشاط الطلابي، دورة تدريبية لرواد النشاط الاجتماعي والبرامج العامة والتدريب حول “آلية تشخيص المشكلات واتخاذالقرارات” لرواد النشاط الطلابي، وذلك بمقرمكتب الشمال خلال يومين ، تناولت مفهوم النشاط وأهميته، وصفات رائد النشاط الطلابي والكفايات الإدارية، والمهارات المتخصصة لأنشطة الطلابية. وقام بتقديم الدورة من قسم النشاط الاستاذ : أحمد الحميد . دورة في «تشخيص المشكلات واتخاذ القرارات »، وفي نهاية كل برنامج تدريبي تتاح الفرصة للحوارات المفتوحة.
ومن جانبه أوضح منسق البرنامج الأستاذ سليمان الهدلق أن هذه الدورات تستهدف رواد النشاط بالمدارس لجميع المراحل مفرغين ومكلفين ، وتقدم من خلالها عدد من المحاور الأساسية التي يجب أن يمارسها رائد النشاط في المدرسة وآليات تنفيذ البرامج والفعاليات على مستوى المدرسة والمشاركات المركزية، كما أشار الى أنه سيكون هناك تبادل للزيارات خلال الأسبوع القادم لجميع مدارس المنطقة يتم من خلالها طرح الأفكار والبرامج لمناقشتها والاستفادة منها وذلك بإشراف جميع مشرفي النشاط الطلابي وتم التقاط الصور بحضور نائب مدير مكتب الشمال الأستاذيوسف الشاوي والمساعد لشؤون التعليمية الأستاذ ابراهيم البليهي
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تعليم القصيم ينظم دورات تدريبية لرواد النشاط الطلابي
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
نظمت إدارة التعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة النشاط الطلابي، دورة تدريبية لرواد النشاط الاجتماعي والبرامج العامة والتدريب حول “آلية تشخيص المشكلات واتخاذالقرارات” لرواد النشاط الطلابي، وذلك بمقرمكتب الشمال خلال يومين ، تناولت مفهوم النشاط وأهميته، وصفات رائد النشاط الطلابي والكفايات الإدارية، والمهارات المتخصصة لأنشطة الطلابية. وقام بتقديم الدورة من قسم النشاط الاستاذ : أحمد الحميد . دورة في «تشخيص المشكلات واتخاذ القرارات »، وفي نهاية كل برنامج تدريبي تتاح الفرصة للحوارات المفتوحة.
نظمت إدارة التعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة النشاط الطلابي، دورة تدريبية لرواد النشاط الاجتماعي والبرامج العامة والتدريب حول “آلية تشخيص المشكلات واتخاذالقرارات” لرواد النشاط الطلابي، وذلك بمقرمكتب الشمال خلال يومين ، تناولت مفهوم النشاط وأهميته، وصفات رائد النشاط الطلابي والكفايات الإدارية، والمهارات المتخصصة لأنشطة الطلابية. وقام بتقديم الدورة من قسم النشاط الاستاذ : أحمد الحميد . دورة في «تشخيص المشكلات واتخاذ القرارات »، وفي نهاية كل برنامج تدريبي تتاح الفرصة للحوارات المفتوحة.
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