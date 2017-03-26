حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف شهادة الايزو العالمية 9001- 2015 من شركة QS السويسرية ، وقام ممثل الشركة المهندس علي العلاوي بتسليم الشهادة للمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني بحضور مساعده للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي وعدد من مديري الادارات ، ويأتي حصول الإدارة على شهادة الإدارة بعد إجراء المراجعة الخارجية للتحقق من وجود نظام الجودة موثق ومفعل من خلال الالتقاء بالمختصين والزيارات الميدانية ، فيما كان لإدارة الجودة جهود في بناء النظام وتأهيل كافة الإدارات وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والزيارات الميدانية من خلال فريق مؤهل للتدقيق والمراجعة ، وتسعى إدارة تعليم الطائف إلى تحقيق التميز والريادة في جودة الخدمة التعليمية المقدمة ، بدوره أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني بتحقيق إدارته شهادة الايزو العالمية مؤكداً أن ذلك نتاج عمل جماعي وجهود مقدمة ومبذولة في بناء نظام كامل لكافة الإدارات ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حرص إدارته على الاستمرار في تطبيق نظام الجودة بالإدارة بما يحقق الاهداف المنشودة في تقديم أفضل الخدمات التعليمية بتميز وإتقان ، وقدم الدكتور الشمراني شكره وتقديره لإدارة الجودة الشاملة ممثلة في مديرها الاستاذ خالد شعيل الثبيتي وفريق العمل لديه على ما قدموه من جهود في بناء نظام الجودة وصولاً إلى تحقيق شهادة الايزو العالمية.
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