أشاد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالانضباط المدرسي العالي لمدارس تعليم مكة، وقال العيسى في تغريدة على حسابه في تويتر: “بعد زيارة سريعة لثلاث مدارس في مكة المكرمة وجدت انضباطاً عالياً وحضوراً لافتاً في كافة الفصول الدراسية ”
هذا وقد زار معالي وزير التعليم صباح اليوم ثلاث مدارس بتعليم مكة المكرمة وهي بلاط الشهداء المتوسطة و
علي بن أبي طالب الثانوية ونعيم بن مسعود الابتدائية واطلع خلالها على العمل الميداني المقدم بها لأبنائنا الطلاب.
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قد أعدت خطة لمتابعة الانضباط المدرسي في مدارسها ورفع تقارير يومية حول ذلك حيث خصصت زيارة لمشرفين تربويين للميدان لرصد مدى الانضباطية والحضور بتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي واعتماد وتنفيذ الخطة الإجرائية لتحقيق الانضباط المدرسي والمتضمنة أهداف الخطة التفصيلية؛ هدف الجدية في انتظام وسير الدراسة خلال الفترات الدراسية وماجاء في الإجراءات التنفيذية لها من متابعة التزام منسوبي المدارس بالجدية في سير الدراسة بتفعيل اليوم الدراسي وانتظامه من أول يوم إلى آخر يوم دراسي ويكون ذلك استناداً على ماورد في الدليلين التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام ولما أوصت به ورش العمل التي عقدت لمراجعة التوقيت الزمني لليوم الدراسي.
وأهاب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بجميع قائدي وقائدات المدارس بالالتزام بجداول التوقيت الزمني لليوم الدراسي وإشعار الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمواعيد الحضور والانصراف والتمشي بموجبه بحسب التصنيف المتوافق مع المدرسة، وعلى مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين متابعة تنفيذه والتقييد بتوحيد التوقيت الزمني لليوم الدراسي في جميع المدارس للحصص خلال اليوم الدراسي بحيث يكون زمن جميع الحصص الدراسية 45دقيقة والالتزام بإقامة الصلاة جماعة داخل المدرسة قبل الانصراف واعتماد الجدول الزمني المعتمد والمبلغ للمدارس.