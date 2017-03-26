قام طلاب متوسطة الخليج الليلية بالدمام بزيارة لمعرض “وطني انتمائي” والذي مقام في نفس المدرسة بالتعاون مع لجنة التنمية الإجتماعية بوسط الدمام والذي دشن مؤخراً بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ محمد أمبارك الزهراني ومدير لجنة التنمية الإجتماعية بوسط الدمام .
وقال قائد متوسطة الخليج الأستاذ عبدالله مسفر القحطاني أن هذا المعرض يأتي ضمن الشراكات المجتمعية مع لجنة تنمية أحياء وسط الدمام ويهدف إلى إشراك الطالب في تعليم الكبار في المجتمع المعرفي من خلال التواصل اللفظي واكتساب العديد من المعارف والمهارات ، وأشار القحطاني أن المعرض يحتوى على سبعة أركان بالتنسيق مع معلمي المدرسة ومنها ركن شهداء الواجب ،وركن مكافحة الارهاب ،وركن الأمن الفكري (فطن) ،وركن رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى المرسم الحر ، وأضاف أن المعرض يستهدف طلاب المدارس في قطاع التعليم بشرق الدمام لمدة ثلاثة أيام بالإضافة إلى طلاب تعليم الكبار موجهاً شكره وتقديره للدعم الكبير من لجنة التنمية الاجتماعية بوسط الدمام ، مشيراً إلى أن المعرض يمثل جسور بناء من العلاقات والثقافات المشتركة التي تهتم بالإرتقاء والنهوض بالتعليم والمجتمع المعرفي ، وأضاف أن الطالب يعتبر اللبنة الأساسية في هذا المجال والتي نعمل من خلالها في تعليم الكبار بتعليم الشرقية على تحسين مستوى حياة الطلاب الإجتماعية والثقافية.