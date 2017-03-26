دشن سعادة مدير التعليم بمحافظة حفرالباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي بمكتبه مشروع قيمة المسؤولية الوطنية ،والتي أطلقها قسم التوعية الإسلامية بالإدارة بالتعاون مع وحدة التوعية الفكرية” حصانه ” وبمشاركة إعلامية من مدرسة الرشاد الإبتدائية، وقد تم الإجتماع بمسؤولين التوعية الإسلامية بالمدارس ، حيث تم توزيع الحقيبة الإلكترونية والتي تحتوي على برنامج تنفيذي إجرائي مدته عشرة أسابيع متضمناً المناشط كاملة على مدار الأسبوع ، هذا وحث رئيس قسم التوعية الإسلامية الأستاذ مخلد مايس الظفيري قادة المدارس ومسؤولي التوعية الإسلامية فيها على المساهمة في إنجاح هذه الفعالية التربوية والوطنيه والتي تدعم تحصين أفكار النشء وتعزيز جانب الإنتماء والمواطنة لهذا الوطن الشامخ .