بدأت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في تنفيذ برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” والذي أعدته لطلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الحالي .
ويأتي برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” ضمن تأسيس متطلبات تطبيق مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في برنامج التحول الوطني2020، وإلى نتائج تطبيق البرامج المهنية الحالية والسابقة، بين وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
وتأتي هذه المرحلة إمتداداً لنجاح المرحلة السابقة، إذ تضاعف عدد الطلاب المتقدمين إلى معاهد المؤسسة وكلياتها التقنية ضعف أعداد المتقدمين في السنوات السابقة، وذلك نتيجة لإسهامات المبادرة في التثقيف المهني، وتعزيز الإتجاهات نحو المجالات المهنية والتقنية في التعليم العام .
وقد انطلق تنفيذ البرنامج بمدرسة بن حزم الثانوية ،حيث علي بن عبدالله آل عتيق مدير العلاقات العامة والإعلام وعضو هيئة التدريب بالكلية محاضرة تثقيفية وإرشادية حول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية وكيفية الإنخراط بها وكيفية تحديد الميول المهني .
وتحدث “آل عتيق” عن أهمية المهنة في سوق العمل ومحطات عمل ميدانية في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي والميكانيكا والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق .
وقال “آل عتيق” أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهب وقدرات الطلاب وتعريفهم باحتياجات سوق العمل .
وكذلك توجيه الطلاب للتخصصات والأقسام التدريبية وقدراتهم واحتياجات سوق العمل وتنمية الإتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو بعض الأعمال والمهن معرباً عن شكره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد على دعمها الكبير ودورها الفعال في إنجاح البرنامج .
يذكر أن برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” يمتد حتى يوم الأحد الحادي عشر من شهر شعبان القادم بزيارة عدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة .