ضمن مبادرة برنامج إنجاز السعودية قدم المدرب الأستاذ وليد الذكير من منسوبي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل دورة تدريببة بعنوان (طريقي إلى سوق العمل)، وقد حضر الدورة 60 طالب بمركز مصادر التعلم بالمدرسة، ويتمحور البرنامج على تشجيع الشباب أن يصبحوا مستثمرين قادرين على بناء مستقبل لهم أثناء الحياة المهنية ، ويعد برنامج إنجاز السعودية مبادرة وطنية غير هادفة للربح ويستهدف الشباب من الفئة العمرية (10-24سنة) ويتخصص في القيادة وتعزيز إطلاق الأعمال الخاصة والإرتقاء بالمهارات الإقتصادية والعملية والحياتية عن طريق متطوعين من القطاع الخاص . رؤية البرنامج المستقبلية هي تمكين الشباب السعودي نحو مستقبل إقتصادي أفضل، وتقديم مهارات قيادية وريادية واقتصادية وحياتية عن طريق برامج تفاعلية وتشاركية للشباب السعودي بالشراكة الأستراتيجية مع المتطوعين والقطاعين الحكومي والخاص.
وتعد هذه الدورات ضمن خطة شعبة التوجيه والإرشاد بالمدرسة متمثلة بالمرشدين الأستاذ عمر السويعي والأستاذ عبدالله الدقل ، وتلقى هذه البرامج رعاية واهتمام من قائد المدرسة الأستاذ ناصر القحطاني.