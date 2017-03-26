اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف جائزة الانضباط المدرسي تحت شعار “انضباطي حياتي” وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الانضباط داخل المجتمع المدرسي وإبراز النماذج المميزة في الميدان التعليمي بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الإنضباط بين أفراد المجتمع المدرسي. وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير أن الجائزة ستتناول ثلاثة مستويات، أولها على مستوى إدارة التعليم إذ سيتم تكريم المدارس المحققة لأعلى درجات الانضباط من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وهيئة إدارية، وعلى مستوى المدارس بتكريم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية الذين حققوا أعلى مستويات الانضباط، وعلى مستوى مكاتب إدارات التعليم في المحافظات بتكريم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية الذين حققوا أعلى معدلات الانضباط، وأوضح أن آلية الترشيح للجائزة تتضمن تقديم المدراس للجنة العليا للجائزة بإدارة التعليم أو فروعها بمكاتب إدارات التعليم بالمحافظات وفق النماذج والشواهد المحددة للترشيح. ويأت اعتماد الجائزة لتحفيز مدارس المنطقة على الانضباط والحد من ظاهرة الغياب التي تسبق الإجازات الدراسية.