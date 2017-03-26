ساهمت فرقة سواعد التطوعية بثانوية ابن حجر العسقلاني بتعليم جدة يوم الخميس الماضي في تنظيف كورنيش جدة الأوسط، تفعيلا لمشروع أمارة منطقة مكة المكرمة “كيف نكون قدوة”.
وحول تلك البادرة الطيبة قال رائد النشاط الطلابي بثانوية ابن حجر العسقلاني فهد الزهراني إن قيام الفرقة بتنظيف الكورنيش جاء ضمن مبادرة “كيف تكون إيجابيا” إحدى مبادرات مشروع “كيف نكون قدوة”.
وأضاف إن هذا العمل التطوعي يهدف إلى غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب ليكونوا قدوة لزملائهم، مبينا أن تقديم الخدمات التطوعية تنعكس إيجابا على المجتمع ككل.
يشار إلى إن المبادرة كانت بإشراف عبدالله الحازمي ومحمد الزهراني وبمتابعة قائد المدرسة فيصل الزهراني ووكيلي المدرسة محمد البركاتي وناصر باجودة.
الجدير بالذكر إن مدير التعليم بجدة عبدالله الثقفي تبنى المشروع وطالب بتنفيذه على مستوى المدارس ومنسوبيها ورفع التقارير الخاصة به لتكريم المتميزين في تطبيق مبادرات المشروع.