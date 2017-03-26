شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الإشراف التربوي وإدارة التجهيزات وإدارة التقنيات اليوم الأحد 27/ 6 / هـ ، 1438 ، في لقاء الأساليب الإشرافية عبر برنامج لقاء الالكتروني تحت عنوان (دور التقنية في تطوير العملية الإدارية والتعليمية في المدرسة ) وقد كان عدد الحضور 19 تربوية ما بين مديرات إدارات ورئيسات أقسام .
نفذته الإدارة العامة للإشراف التربوي برعاية مديرة عام الإشراف التربوي الأستاذة نهاية الخنيني .
وقد استهل البرنامج بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها كلمة مديرة عام الإشراف التربوي الأستاذة نهاية الخنين والتي رحبت فيها بالحاضرات ، متحدثة عن أهمية التقنية لإنشاء مواطن صالح يمتلك مواهب تعينه على معطيات العصر ، وتحقيق معطيات التعليم ، مؤكدة على رغبة الإشراف التربوي في تجويد التعليم وتحسينه فيما يتضمن رؤيا 2030 وبناء الجيل القادم على جوانب هذه الرؤيا ليكون التعليم نموذج استثمار وتنمية ، مبينة الدور الهام للتقنية بما ينعكس ايجابا عليها ، مختتمة كلمتها بالشكر الجزيل على الحضور والمشاركة لطرح الرؤى والمبادرات لمسايرة الحراك القائم .
تلا ذلك مشاركة من الأستاذة مها الراشد ومنى الراشد من شعبة الحاسب الآلي موضحتين فيها مفهوم المدرسة الذكية وهي مدرسة تقوم فكرتها على استخدام التقنية في تطبيق العملية التعليمية فنياً وإدارياً مما يسهم في الإرتقاء بجودتها عالمياً . وقد ذكرتا بورقة العمل المقدمة مفهوم المدرسة الذكية ، وأهدافها ومزاياها ، وكذلك مبرراتها .
هذا وكما عرضت عدة تجارب ميدانية تحفز استخدام التقنية و كان منها : تجربة بعنوان(بصمة تقنية ) من إعداد وتنفيذ قائدة ابتدائية أم عمارة بالرياض نوال السدلان والتي هدفت
؛ لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار من خلال إرساء قاعدة معلوماتية تقنية لربط اطراف العملية التعليمية ، وتأمين التواصل المستمر بين الطلاب وأولياء الأمور بشكل تقني تفاعلي ، كذلك ربط الدروس المنفذة بين فصول المدرسة ومرافقها بعضها ببعض ، و بث الدروس التعليمية والنشاطات المختلفة إلى خارج حدود المدرسة .
وكما كان أيضاً من ضمن التجارب المقدمة ورقة عمل بعنوان 🙁 نحو انطلاقة فريدة ) من تنفيذ وإعداد قائدة ثانوية الرواد الأهلية هند العرفج والتي هدفت إلى تسخير التقنية لخدمة المربية والطالبة ، وتوفير الوقت والجهد عليهما من خلال رفع مستوى العمل وتجويده ، وتوثيق المنجزات ونشرها واطلاع المجتمع المدرسي عليها ، وحث المربيات على التعلم الذاتي من خلال الاستفادة من محتوى التطبيق .
و تناول اللقاء عدة محاور أخرى كان منها : اتجاهات طلاب مدارس الحد الجنوبي نحو التعلم الإلكتروني عبر دراسة ميدانية قدمتها رئيسة قسم الإشراف التربوي بصبيا مها الحمزي ، ومشرفة نظام المقررات بصبيا أمل الحازمي ، وتناول الجانب النظري منها مشرفة التوجيه والإرشاد بظهران الجنوب شريفة الوادعي ، كما قدمت الدراسات السابقة منها مديرة الإشراف التربوي بنجران سعداء العمري ،ورئيسة قسم الرياضيات بنجران نورة العمري .وكذلك تمت مناقشة منظومة عين التعليمية من خلال التحدث عن ( المدرسة الافتراضية ) .
وفي ختام اللقاء تم اعطاء الحاضرات للقاء المجال للمداخلات والاستفسارات الإثرائية .