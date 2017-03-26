ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية , دعّمت وحدة تطوير المدارس( بنات)بمنطقة مكة المكرمة مدارس تطوير (مسار التمكين ) ومدارس الجاليات في تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والبالغ عددها (10) تحت عنوان ( برامج المجتمعات المهنية التعلمية plc)من بيت خبرة أمريكي Solution Tree ، وذلك من خلال تنفيذ زيارة ميدانية تربوية للابتدائية /92 ( بيت الخبرة في المجتمعات التعلمية المهنية plc ) لخبيرة المواد العلمية المدرب المحترف في العلوم و الرياضيات فتحية العجلان و قائدات مدارس تطوير (مسار التمكين) و قائدات مدارس الجاليات للوقوف على خطوات تنفيذ تجربة المجتمعات التعلمية المهنيةplc , حيث تجول الفريق في جميع مرافق المدرسة والاطلاع على رؤية ورسالة وقيم و أهداف المدرسة والتي تنبثق من المجتمعات التعلمية المهنية (المدرسة المتعلمة) , كما لفت نظر الزائرات الطرق الإبداعية المتبعة داخل المدرسة لنشر ثقافة المجتمعات التعلمية المهنيةplc بين جميع منسوباتها من خلال اللوحات الجدارية , و الرسومات التوضيحية البيانية ، و تفعيل دور معمل الرياضيات التقني المدعم بالتجربة الداعمة للمجتمعات التعلمية المهنية ( السبورة التفاعلية البديلة ) ودوره الفاعل في الرفع المستويات التحصيلية للمتعلمات في مادة الرياضيات.
كما تم تدشين مركز التدريب الذاتي لمشروع ( معاً … للتفوق ) للمعلمة /حنان فلمبان وقائدة ب/92 حنان باحكيم من قبل فريق وحدة تطوير المدارس ناهد القريصي ( مديرة وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس) , وسهيلة بنتن ( خبيرة المواد النظرية ) ,وفتحية العجلان ( قائدة فريق المجتمعات التعلمية المهنيةplc بالمدرسة) و التي حرصت على مشاركة عضوات الفريق التعاوني التآزري المكون من (معلمات الرياضيات , و المرشدة الطلابية , وقائدة المدرسة ) في عرض تفاصيل تجربة plc وأثرها في الارتقاء بالمستويات التحصيلية للمتعلمات في مادة الرياضيات .
و في نهاية الزيارة عبرت القائدات الزائرات عن الاستفادة الكبيرة من ” اليوم التعليمي” لتعميق المفاهيم الرئيسية حول المجتمعات التعلمية المهنية plc في أذهانهن بشكل صحيح( التعلم بالممارسة) و الإلمام الجيد بخطواتها الأساسية (خطوات بناء وتفعيل واستدامة المجتمعات التعلمية المهنيةplc في المدارس) و الذي سيكون له بالغ الأثر في تنفيذ برنامج المجتمعات التعلمية المهنية plc بمدارسهن مستقبلا مع الفرق التعاونية التآزرية .
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قائدات مدارس تطوير والجاليات في زيارة ميدانية تربوية إلى الابتدائية /92
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية , دعّمت وحدة تطوير المدارس( بنات)بمنطقة مكة المكرمة مدارس تطوير (مسار التمكين ) ومدارس الجاليات في تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والبالغ عددها (10) تحت عنوان ( برامج المجتمعات المهنية التعلمية plc)من بيت خبرة أمريكي Solution Tree ، وذلك من خلال تنفيذ زيارة ميدانية تربوية للابتدائية /92 ( بيت الخبرة في المجتمعات التعلمية المهنية plc ) لخبيرة المواد العلمية المدرب المحترف في العلوم و الرياضيات فتحية العجلان و قائدات مدارس تطوير (مسار التمكين) و قائدات مدارس الجاليات للوقوف على خطوات تنفيذ تجربة المجتمعات التعلمية المهنيةplc , حيث تجول الفريق في جميع مرافق المدرسة والاطلاع على رؤية ورسالة وقيم و أهداف المدرسة والتي تنبثق من المجتمعات التعلمية المهنية (المدرسة المتعلمة) , كما لفت نظر الزائرات الطرق الإبداعية المتبعة داخل المدرسة لنشر ثقافة المجتمعات التعلمية المهنيةplc بين جميع منسوباتها من خلال اللوحات الجدارية , و الرسومات التوضيحية البيانية ، و تفعيل دور معمل الرياضيات التقني المدعم بالتجربة الداعمة للمجتمعات التعلمية المهنية ( السبورة التفاعلية البديلة ) ودوره الفاعل في الرفع المستويات التحصيلية للمتعلمات في مادة الرياضيات.
ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية , دعّمت وحدة تطوير المدارس( بنات)بمنطقة مكة المكرمة مدارس تطوير (مسار التمكين ) ومدارس الجاليات في تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والبالغ عددها (10) تحت عنوان ( برامج المجتمعات المهنية التعلمية plc)من بيت خبرة أمريكي Solution Tree ، وذلك من خلال تنفيذ زيارة ميدانية تربوية للابتدائية /92 ( بيت الخبرة في المجتمعات التعلمية المهنية plc ) لخبيرة المواد العلمية المدرب المحترف في العلوم و الرياضيات فتحية العجلان و قائدات مدارس تطوير (مسار التمكين) و قائدات مدارس الجاليات للوقوف على خطوات تنفيذ تجربة المجتمعات التعلمية المهنيةplc , حيث تجول الفريق في جميع مرافق المدرسة والاطلاع على رؤية ورسالة وقيم و أهداف المدرسة والتي تنبثق من المجتمعات التعلمية المهنية (المدرسة المتعلمة) , كما لفت نظر الزائرات الطرق الإبداعية المتبعة داخل المدرسة لنشر ثقافة المجتمعات التعلمية المهنيةplc بين جميع منسوباتها من خلال اللوحات الجدارية , و الرسومات التوضيحية البيانية ، و تفعيل دور معمل الرياضيات التقني المدعم بالتجربة الداعمة للمجتمعات التعلمية المهنية ( السبورة التفاعلية البديلة ) ودوره الفاعل في الرفع المستويات التحصيلية للمتعلمات في مادة الرياضيات.
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