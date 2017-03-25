تطلق وزارة التعليم غدا أولى باكورات المعارض المصاحبة لمشروع تحدي القراءة العربي بنسخته الثانية، في أربع مدن ” الرياض ، جدة ، تبوك ، المنطقة الشرقية”، وذلك ضمن إطار دعم المشروع والإسهام في نشر ثقافة الكتاب .,
ويفتتح معرض تحدي القراءة للكتاب مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع، في المدارس الأهلية المتقدمة بمشاركة نخبة من دور النشر السعودية، حيث ووجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدعوة لجميع مدارس المنطقة (بنين وبنات) لجدولة زيارات المدارس التابعة لها للمعرض خلال الفترة الصباحية ولـ 5 أيام بهدف نشر ثقافة القراءة ، والاطلاع ، وغرس اقتناء الكتب النافعة في نفوس الطلاب .
وستقيم وزارة التعليم يوم الأحد 12/ 7 / 1438 معرضاً مماثلاً في جامعة الأعمال والتكنولوجيا في محافظة جدة، كما يستضيف مركز الأمير سلطان الحضاري بمنطقة تبوك يوم الأحد الموافق 7/19 المعرض الثالث للكتاب، في حين يقام آخر المعارض شهر شعبان المقبل في مركز حي الروضة الاجتماعي بمدينة الدمام .
وأوضحت المنسق العام لمشروع تحدي القراءة العربي في المملكة نوال الجار الله، أن الهدف من إقامة هذه المعارض مساعدة الطلاب والطالبات لنشر ثقافة المعرفة ، وحب القراءة والاستطلاع، مشيرة إلى أن الكتب المعروضة ستقدم للطلاب والطالبات بأسعار تشجيعية، ومخفضة لتحفيزهم على المشاركة في المشروع للعام المقبل ، ودعماً لمسيرتهم في الارتقاء ومواصلة التميز هذا العام .
وأضافت أن زيارات مدارس البنين لمعرض الرياض ستكون خلال الثلاثة أيام الأولى وستتاح لمدارس البنات في اليومين الأخيرين، فيما ستكون بقية المعارض في جدة، وتبوك ، والدمام، الثلاثة أيام الأولى لمدارس البنات، واليومين الأخيرين للبنين .
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التعليم تطلق باكورة معارض الكتاب لتحدي القراءة
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
تطلق وزارة التعليم غدا أولى باكورات المعارض المصاحبة لمشروع تحدي القراءة العربي بنسخته الثانية، في أربع مدن ” الرياض ، جدة ، تبوك ، المنطقة الشرقية”، وذلك ضمن إطار دعم المشروع والإسهام في نشر ثقافة الكتاب .,
تطلق وزارة التعليم غدا أولى باكورات المعارض المصاحبة لمشروع تحدي القراءة العربي بنسخته الثانية، في أربع مدن ” الرياض ، جدة ، تبوك ، المنطقة الشرقية”، وذلك ضمن إطار دعم المشروع والإسهام في نشر ثقافة الكتاب .,
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