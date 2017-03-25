قدم الأستاذ/ علي آل زهير دورة للطلاب بعنوان ” التصوير الفوتوغرافي ” في القاعة الجماعية في مصادر التعلم بمدرسة الشاطيء الثانوية بالدمام . حيث أقيمت الدورة في الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني وذلك بحضور 25 طالب ، حيث بدأ الأستاذ بتعليم الطلاب أساسيات التصوير الفوتوغرافي ، و الطريقة الصحيحة في الإمساك بالكاميرا ، وما هي أنواع التصوير . وكما أوضح الأستاذ كيفية اكتشاف أخطاء بعض الصور ، وتم عرض لهم الصور التي تم إلتقاطها والعمل على تحسينها بإستخدام الجهاز المتواجد في مصادر التعلم . وفي ختام الدورة قدمت إدارة المدرسة شكرها للاستاذ/ عبدالمحسن الغامدي أمين المصادر على تجاوبه و تجهيز المقر لإتمام الدورة كذلك الشكر لمقدم الدورة الاستاذ علي آل زهير .