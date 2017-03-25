أقام القسم العلمي في مدرسة البسام الإبتدائية بإشراف الأستاذ خالد الشريف منسق المواد العلمية والأستاذ مؤيد العزة معلم الرياضيات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1438/6/22 هـ ،مهرجاناً للصف الثالث الإبتدائي بعنوان ( الضرب صديقي والقسمة لعبتي ) بهدف دعم المنهج الدراسي فيما يخص جدول الضرب والقسمة وتغيير المفهوم التقليدي لعمليتي الضرب والقسمة من خلال الأنشطة والألعاب في جو ممتع ، حيث اشتمل المهرجان على العديد من المسابقات في جدول الضرب والقسمة إعتمد بعضها على سرعة الإجابة والآخر بطريقة اللعب والبحث عن البطاقات التي تحمل الإجابات الصحيحة ،كما تخلل المهرجان عرض مسرحي تم من خلاله محاكمة مادة الرياضيات ، تلى ذلك عرض مرئياً عن أهمية الرياضيات في حياتنا ، الجدير بالذكر أن المهرجان قد لقي إعجاب الطلاب وسرورهم حيث كانت المنافسة بينهم شديدة للفوز بجوائز المهرجان ، كما حضر المهرجان الوكيل الأداري الأستاذ هشام صباح والوكيل التعليمي الدكتور وائل نصار .