حصدت المعلمة شريفه الربيع من مدرسة صفيه بنت حيي الثانوية في الرياض جائزة المركز الأول كأفضل مشروع تفاعلي جاذب للطلاب من بين 350 مشروع مشارك في نهائيات مسابقة ” المعلم الخبير ” ضمن منتدى تبادل الخبرات لاستخدام التقنيات الذي أقيم في العاصمة الكندية ” تورينتو “، كما فازت المعلمة تغريد الرحيلي بالمركز الثاني في مجموعات خصوصية التعلم، وكذلك المعلم محمد الظاهري بالمركز الثاني في مجموعات استراتيجيات المستقبل .
وقدم الفائزون شكرهم لمعالي وزير التعليم على دعمه المستمر، ولكل من أسهم في رعاية وإبراز مشروعاتهم لتصل من خلاله للعالمية، وحرص قيادات وزارة التعليم ومساندتهم للمشاركين والمشاركات منذ دخول المسابقة في مراحلها الأولية حتى الوصول إلى النهائي، الذي شارك خلاله العديد من الدول بمشاريع مختلفة .
الجدير بالذكر أن المعلمة شريفة الربيع الحاصلة على المركز الأول، سبق وحققت الفوز في مسابقة شركاء في التعلم التي أقيمت في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية 2015، ونظمتها مايكروسوفت، وذلك عن مشروعها ” حرر أفكارك ” الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسة فكرية لا تقول لأي فكرة تطرحها الطالبات لا، بل تسعى لتطويرها وتحقيقها متى ما كان ذلك متاحًا ومقدورًا عليه، والإسهام في إنشاء جيل يفكر ليبدع ويحل مشاكله، كذلك حققت الربيع المركز الأول عن بحثها الإجرائي المقدم لجامعة الملك سعود لإيجاد طريقة مميزة لتدريس الرياضيات ، ثم بصدد التوسع الآن نحو صناعة القوة من خلال مبادرة معمل الفاب لاب.