شهد مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم عسير الأستاذ منصور الشهراني مؤخرا ،الاحتفال الذي أقامه معهد التربية الفكرية للبنين “النشاط الطلابي” ، بمناسبة اليوم العالمي “لمتلازمة داون” ، والذي يأتي تزامنا مع احتفال هيئة الأمم المتحدة بهذه المناسبة في الواحد والعشرون من مارس كل عام .
وأوضح مدير المعرض المصاحب الأستاذ محمد الشهري، أن تعليم المنطقة يحرص على مشاركة الأطفال المصابين وأسرهم في هذه المناسبة كل عام ، والتي ترمي إلى مساعدة أطفال داون الإندماج مع المجتمع بصورة هادفة للجميع والتي تنمي عقلية الطفل، وتساعده في الإنطلاق في مجتمعه بصحة متكاملة .
وكان الاحتفال تضمن إقامة معرضا لمنتجات ذوي الإحتياجات الخاصة “بنات” من مركز بصمتي بأبها ، ومعرض لرسوم أطفال متلازمة داون ، وعرضا لفيلم تثقيفي وتعرفي بمتلازمة داون ، إلى جانب توزيع البروشورات التعريفية والتثقيفية ، والإجابة عن تساؤلات الحضور من ذوي أطفال متلازمة داون ، وزوار المعرض فيما يطرح عن المتلازمة ، وإضافة إلى مشاركة فرقة ترفيهية تستهدف أطفال متلازمة داون وأسرهم بهدف التوعية الشاملة .