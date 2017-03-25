شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ عبد الرحمن بن عوضة ، فعاليات ملتقى STEM المتنقل الأول والذي ينظمه مركز عسير العلمي بابتدائية واقد بن عبد الله بصدر وائلة بمشاركة مدارس قطاع تهامة عسير ، وذلك بحضور رئيس مركز مربة الأستاذ حامد آل زهرة , وعدد من مديري الإدارات وقادة المدارس .
تضمن الملتقى مجموعة من الورش التعليمية ، شملت ورشة الحديقة الإلكترونية , وورشة الهندسة , وورشة الفضاء والطيران ، وورشة الإلكترونيات , وشهد اللقاء تفاعلا من الطلاب المشاركين ، فيما قدم الفريق العلمي بمركز عسير عروضا وتجارب علمية على المسرح بمشاركة الطلاب , كعروض الريبوت , وضغط الهواء , والكثافة .
وشهد الملتقى مشاركة علمية من طلاب ومعلمي العلوم بابتدائية واقد بن عبد الله وبدوره ثمن آل عوضة الجهود المبذولة من إدارة المدرسة لاستضافة الملتقى العلمي المتنقل وما قدمه مركز عسير العلمي لإنجاح الملتقى , مشيدا بما لمسه من صدى إيجابي وأثر طيب على الطلاب وتفاعلهم اللافت مع فقرات وعروض الملتقى .
من جهته أوضح مدير مركز عسير العلمي سفر البريدي عن هدف إقامة مثل هذه الملتقيات العلمية المتنقلة بين مدارس المنطقة الغير قادرة على الوصول للمركز سعيا من المركز للتنوع في وسائل التعلم بالترفيه , لافتا إلى مشاركة 14 مدرسة ابتدائية ومتوسطة بقطاع تهامة عسير في هذا اللقاء واختتم اللقاء بتكريم المدارس المشاركة والإدارات الراعية في إنجاح هذا الملتقى.