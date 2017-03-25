دعا مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي ملاك المدارس الأهلية والأجنبية ومعاهد اللغة الإنجليزية بالمنطقة إلى التعاون البناء المثمر لتقديم كل ما يسهم في تحقيق النهوض بالتعليم الأهلي والأجنبي وتطويره واعدا إياهم بتسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم بكل ما يمكن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ، وذلك خلال ترأسه المجلس الاستشاري للتعليم الأهلي والأجنبي بقاعة الاجتماعات بالإدارة ، مؤكدا على السير قدما في تحقيق الأهداف المرجوة من المجلس والتي تتمثل في تطوير التعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة والنهوض به بما يواكب تطلعات وزارة التعليم ، وبما يحقق رؤية 2030م ، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرة التعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة ، ودراسة القضايا التربوية والتعليمية المتعلقة بالمدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد التي تشرف عليها الإدارة ، ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها ، وتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين شركاء التعليم من المستثمرين بالمدارس الأهلية والأجنبية وقادة التعليم بالمنطقة.
من جهته أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم نجران عبد الرحمن الشاعري أن فكرة المجلس تتمثل في تشكيل لجنة من إدارات (مكتب التعليم الأهلي والأجنبي ، إدارة الشؤون الإدارية والمالية ، إدارة شؤون المباني , إدارة التخطيط المدرسي ، قسم الأجور) وتكون مهمتها دراسة كيفية استفادة المستثمرين من الأراضي المخصصة للتعليم وحصر الأراضي وأماكنها وفق اللوائح المنظمة لذلك على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخه ، وكذلك رفع الطلب المقدم من المستثمرين بإمكانية تمديد فترة قرار معالي الوزير بالانتقال لمباني تعليمية لمقام الوزارة نظراً لظروف المنطقة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه ، ويتولى مكتب التعليم الأهلي والأجنبي التنسيق مع المستثمرين في ذلك ، وتقديم عرض متكامل له عن البرنامج الالكتروني المقدم من قبل منسقة التعليم الأهلي والأجنبي منى ملفي والذي يهدف لتطوير الأداء التعليمي وتحسين الخدمات المقدمة للمدارس الأهلية والأجنبية ومعاهد اللغة الانجليزية وتكاليفه ، وقياس مدى نجاحه بالمناطق المطبقة للبرنامج ، ومدى الحاجة إليه ، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.