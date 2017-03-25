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“التعليم” تحذر من تحصيل مبالغ مالية نظير إقامة حفلات التخرج

“التعليم” تحذر من تحصيل مبالغ مالية نظير إقامة حفلات التخرج

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صحيفة التعليم الإلكترونية: متابعات - عطية الكحيلي

ونشرت وكيل وزارة التعليم للبنات هيا بنت عبدالعزيز العواد، اليوم (السبت)، على حسابها في “تويتر”، تعميم لجميع المدارس ‏قالت في: “قائدات المدارس الفضليات، نظراً لبدء موسم فرحة بناتنا الطالبات بقرب تخرجهن، نؤكد على الالتزام بما ورد في التعميم الذي جاء أبرز ما فيه، ألا يتضمن الحفل ما يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، والتأكيد على تضمين الفقرات ما يعزز الولاء للملك والانتماء للوطن، وكذلك عدم تكليف الطلاب والطالبات أي مبالغ مالية، واقتصار المشاركات في فقرات الحفل على منسوبات التعليم، ومراعاة توافر شروط الأمن والسلامة في مقر الحفل وتجهيزاته، وكذلك يتم تصوير مخرجات الحفل مع التأكيد على عدم وجود الطالبات والكادر الإداري والتعليمي أثناء التصوير، وإتاحة الفرصة للجهات الداعمة والراعية للمساهمة في الحفلات وفق الأنظمة” وذلك وفقاً لصحيفة عكاظ.

“التعليم” تحذر من تحصيل مبالغ مالية نظير إقامة حفلات التخرج

25/03/2017
اخبار التعليم
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