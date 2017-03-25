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أكد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي على جميع مدارس جدة تبني وتحقيق رؤية ” أنا قدوة في انضباطي ” من خلال التطبيق العملي لقيمة الانضباط خلال الأسبوع الذي يسبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ غدا الاحد ، مهيبا بجميع قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات ترسيخ ذلك لدى الطلاب والطالبات، ليكونوا قدوة بأفعالهم وليعكس الجميع صورة مُشرقة هي في الواقع نتاج فعلي وتماشياً مع المشروع الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ” كيف نكون قدوة ” .
وأوضح الثقفي أن الادارة و مكاتب التعليم للبنين والبنات عملت بشكل فعلي ومكثف خلال الفترة الماضية على وضع خطط إجرائية بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي، لضمان انضباط حقيقي للحضور في المدارس واستمرار العطاء بالمعدل الطبيعي حتى آخر حصة دراسية، وبما يبرز دور المدرسة في دعمها لتوجيه المجتمع نحو القيم الإيجابية، مشيرا إلى أن الجميع وضعوا نصب أعينهم تحقيق شعار “أنا قدوة في انضباطي” من خلال التوعية والتثقيف ونشرها عن طريق جميع الوسائل الاعلامية المتاحة مؤملاً أن يتكاتف المجتمع بكافة أطيافه لدعم المدرسة في ذلك لتحقيق الهدف المنشود