وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د.عمر بن أحمد الشريف قائدي وقائدات المدارس في تعليم المنطقة بتفعيل الانضباط المدرسي خلال الأسبوع االقادم الذي يسبق إجازة منتصف الفصل الثاني ورصد غياب الطلاب والطالبات والرفع بنسب الغياب أولا بأول عبر برنامج نور الإلكتروني وتنفيذ الإجراءات والأنظمة الخاصة بالانضباط المدرسي وقواعد المواظبة .
وثمن مدير التعليم اهتمام أولياء أمور الطلاب والطالبات في هذا الصدد وحرصهم على التعاون المثمر مع قيادات المدارس والمعلمين.
ومن جانبه أكد المساعد لتعليم البنين بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير على أن لجنة الانضباط المدرسي في إدارة تعليم تبوك تعد تواصلاً للجهود المبذولة لتنفيذ خطط وبرامج الانضباط المدرسي لتكريس الجدية والانضباط في سلوك الطلاب والطالبات في الأيام الأخيرة التي تسبق الإجازات المدرسية.
من جهته ينفذ قسم القيادة المدرسية بتعليم تبوك خطة إجرائية متكاملة لمتابعة انتظام الدراسة خلال الأسبوع الجاري الذي يسبق الإجازة وتتضمن تكثيف الزيارات الميدانية من مديري الإدارات والمشرفين والمشرفات ومتابعة تواصل العمل في خطط المناهج الدراسية والاطلاع على مدى تطبيق المدارس لقواعد المواظبة وتحقيق الانضباط المدرسي.