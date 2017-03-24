أبرم مكتب التعليم بشرق الرياض ( وحدة الشراكة المجتمعية ) اتفاقية شراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم ، انطلاقًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي شملت نظرة شاملة لقطاع التعليم تبدأ بتطوير المنظومة التربوية بجميع مكوناتها ، لتمكن المدرسة من التعاون مع الأسرة وبناء شخصيات قيادية واستحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج والفعاليات بحيث تهدف الاتفاقية لتعزيز الجهود ودعم تهيئة البيئة التعليمية، وكذلك تفعيل دور ومسؤولية الطرفين في المجتمع من الناحية العلمية وإنشاء فريق للعمل التطوعي يخدم الطرفين ويستهدف أبناء الحي والمساهمة في تكريم أبناء المرابطين وشهداء الواجب وإقامة حملات توعوية صحية ودورات تدريبية ولقاءات شبابية مشتركة بين الطرفين.
وأبرم الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر اللجنة مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني، ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأستاذ نايف بن محمد العنزي بحضور مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله دغفق العنزي وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.
وأكد الزهراني حرص مكتب التعليم بشرق الرياض على المشاركة المجتمعية فهي مبدأ أساسى من مبادىء تنمية المجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة مجتمعية بحيث يؤدي اشتراك المواطنين في عمليات التنمية، إلى مساندتهم لتلك العمليات، والاهتمام بها، ومؤازرتها، مما يجعلها أكثر ثباتًا وأعم فائدة وكذلك المساهمة الفاعلة في إقامة ورعاية المناشط والفعاليات التعليمية ، والسعي لمعالجة الظواهر السلبية لدى بعض الطلاب في المدارس ، وتعزيز الشراكات الناجحة ومد آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات في المنطقة، وعلى رأسها لجان التنمية التي أصبحت تتطلع بدور كبير في قيادة ورعاية الحراك التنموي والأنشطة والفعاليات المجتمعية .
من جهته أوضح العنزي أن توقيع عقد الشراكة المجتمعية مع مكتب التعليم بشرق الرياض يأتي ضمن جهود اللجنة لتأهيل الشباب في المجتمع في جميع المجالات الاجتماعية, التي من خلالها يستطيع الشباب العمل على تطوير القدرات الشخصية والذاتية والمهارات.
وأضاف أن الشراكة مع مكتب تعليم شرق الرياض تضمنت التعاون في إعداد برامج تعليمية تخدم المجتمع، وكذلك التعاون في مجالات العمل التطوعي .
يُذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لتفعيل برامج الشراكة مكونة من الأستاذ طلال تركي العنزي مشرف النشاط الطلابي بالمكتب والأستاذ عبدالرحمن ظافر الزهراني مشرف النشاط الطلابي بالمكتب ورئيس وحدة الشراكة المجتمعية والأستاذ عبدالله مبارك العنزي مدير المشاريع والبرامج باللجنة بحيث ستكون باكورة البرامج بإذن الله تكريم أبناء المرابطين وشهداء الواجب.