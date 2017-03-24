تواصل الإدارة العامة تنفيذ خطتها لمبادرة ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة” في الإدارات والمكاتب والمدارس .
حيث كانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وبتوجيه من مديرها الدكتور محمد الشمراني قد تبنت تنفيذ 7 مبادرات للمشاركة في تنفيذ مبادرة
#كيف_ نكون_ قدوة وتضمنت المبادرات السبع عددًا كبيرًا من الأنشطة والفعاليات من خلال إداراتها ومكاتبها ومدارسها , مستهدفة عدد من الشرائح ضمن مؤشرات أداء معينة .
وقد تضمنت الفعاليات ندوات ومحاضرات ودورات تدريبية والعاب رياضية وأعمال تطوعية تم من خلالها استضافة العديد من الشخصيات البارزة لإثراء مبادرات الملتقى , و قدمت العروض المرئية والتثقيفية للمبادرات , كما نفذت فعاليات عديدة منها فعالية يوم المشي والذي نظمه قسم التربية البدنية..الدوري الرياضي للمدارس الثانوية و رموز مضيئة ” ومحاضرة بعنوان ” الملك المؤسسا واهتمامه بالتعليم” قدمها استاذ التاريخ في جامعة الطائف د.عائض الزهراني .. , وملتقى الإرشاد النفسي والاجتماعي الثاني تحت شعار مجتمع يرقى وقيم تبقى , ودورات تدريبية شملت ” كيفية التعامل مع السائح ” و كلمات مضيئة (معلم الناس الخير) , فيما شارك طلاب وطالبات المدارس في تنفيذ المبادرات بما يتوافق مع أهداف الملتقى .
وقد تم إطلاق أيقونة (ملتقى مكة الثقافي)، لطلب تسجيل بيانات الراغبين والراغبات وطلب المشاركة في الفعاليات والأنشطة الجماعية , حيث بلغ عدد المسجلين في البوابة الإلكترونية لملتقى مكة الثقافي بتعليم الطائف مايزيد عن 2151عضوا ، كما بلغ عدد طلبات المشاركات 1181طلب .
فيما تم إدراج مبادرات الملتقى #كيف_نكون_قدوة ضمن المعرض السنوي لأنشطة وفعاليات المدارس وحملت جميع البنرات والمطبوعات شعار الملتقى “كيف نكون قدوة؟ ووضعت في مداخل الإدارات والمكاتب والمدارس ومقرات الأنشطة , وفعلت الرسائل النصية ومواقع التواصل الإجتماعي بما يحقق شعار الملتقى .
يشار الى ان مشروع ملتقى مكة الثقافي الذي أطلق اعماله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل يواصل أعماله في تنفيذ 235 مبادرة ميدانية من خلال 61 جهة حكومية وخاصة .