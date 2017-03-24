قامت مدرسة ابن خلدون الابتدائية في سيهات والتابعة لمكتب التعليم بالقطيف بمبادرة تفعيل مشروع مختبر العلوم عبر الطاقة الشمسية , وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 1437-1438هـ.
واستعرض معلم المادة الأستاذ عبدالله البحارنة عدد من التجارب التي تتعلق بالمنهج الدراسي والاستفادة منها بالطاقة المتجددة مثل السخانات الشمسية بديلاً عن السخانات الكهربائية وعدد من الأجهزة الاخرى.
وأكد البحارنة بأنه قد تم تدريب طلاب من المتوسط والثانوية على تركيب وستخدامات الطاقة الشمسية وتطويرها في المستقبل لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية في 2030
من جانبه أوضح رئيس شعبة العلوم في مكتب التعليم بالقطيف عبد الله البيشي , أن المبادرة تهدف إلى تشغيل أجهزة المختبر بواسطة استخدام الطاقة الشمسية.
وأكد “البيشي” أن المشروع يأتي تأكيداً لاستثمار مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة والصديقة للبيئة ، حيث يعتبر المشروع تجربة رائدة في تشغيل أجهزة المختبر بالطاقة الشمسية ، مما يعد أنموذجاً لباقي المدارس والذي يصب في نشر المعرفة والمساهمة بالعملية التعليمية .
وأعرب “البيشي” عن أمله أن يكون المشروع انطلاقة كبيرة في اتجاه استخدام الطاقة المتجددة , وختم مقدما شكره لفريق العمل من الطلاب ولمعلم مادة العلوم عبد الله البحارنة وقائد المدرسة خالد الصويغ .