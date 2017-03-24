ضمن برنامج فطن الوزاري والذي تم تعميمه في وقت سابق على جميع إدارات التعليم من قبل وزارة التعليم قدم المرشد الطلابي بثانوية المنذر بن الزبير الأستاذ حيدر المهنا دورة المهارات الإعلامية الناقدة لأكثر من 150 طالب تم تقسيمهم على مجموعات بثانوية المنذر بن الزبير التابعة لمكتب التعليم بشرق الدمام بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
هذا وقد افتتح الدورة القائد التربوي الأستاذ : سامي الحارثي بكلمة رحب فيها بجميع الطلاب وشكر فيها حرص المرشد الطلابي على تلمس ما يحتاجونه طلاب المدرسة ثم بعد ذلك ترك الحديث للمرشد الطلابي الذي تفضل بتقديم الدورة.
من جانبه ذكر “المهنا” أن مثل هذه الدورات يحتاجونها الطلاب لما فيها من تعديل للسلوك وأثر إيجابي يعود على الطلاب بالنفع والفائدة.