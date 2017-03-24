أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جائزة المدرسة المتميزة وذلك ليتنافس عليها 4000 مدرسة تابعة لتعليم الرياض وذلك ضمن جملة من الإجراءات والتنظيمات التي اتخذتها الإدارة لتعزيز الانضباط المدرسي في الحضور وتحفيز الميدان على معالجة مشكلة الغياب في الأسابيع التي تسبق الإجازات والاختبارات الفصلية .
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن الإجراءات التحفيزية والتنظيمية تأتي انطلاقـًا من أهمية تحقيق انتظام الطلاب والطالبات خاصة في الفترات التي تسبق الإجازات والاختبارات والسعي للتكامل في الأدوار والمتابعة بين مختلف قطاعات الإدارة ومكاتبها ومدارسها .
وأكد الدكتور المانع أن إطلاق جائزة المدرسة المتميزة تأتي رغبة من الإدارة في إبراز جهود الميدان ممثلة في المدارس بقادتها ومعلميها وطلابها ودعم وتعزيز تلك الجهود عبر جائزة فصلية لتكريم تلك المدارس المتميزة في نسب الحضور والانضباط المدرسي وجائزة أخرى لتكريم المدارس المتميزة في تنفيذ البرامج النوعية الداعمة لسلوك الحضور والانضباط المدرسي .
من جهة أخرى شكلت الإدارة لجان عمل برئاسة مدير عام التعليم بالمنطقة ولجان فرعية للبنين والبنات برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ، وعضوية مدير الإشراف التربوي للبنين والبنات ، ومديري التوجيه والإرشاد للبنين والبنات ومديري مكاتب التعليم للبنين والبنات .
وتتولى هذه اللجان إعداد الرؤية العامة والبرامج الأساسية, وتفعيل المشاركة المجتمعية ، ودراسة التقارير الواردة ووضع المعالجات المناسبة والحلول ، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية والمتابعة المجدولة من قبل مديري الادارات ومشرفيها، ورفع التقارير الفصلية بالمنجزات والأعمال .
كما تتضمن لجان العمل لجنة بمكاتب التعليم تتولى تنفيذ المتابعة الميدانية لحصر وتثبيت الغياب في نظام نور ، وتكليف المشرفين بالزيارات الميدانية لمتابعة الانضباط . ومتابعة فاعلية لجان التوجيه والإرشاد في المدارس، وتحفيز المدارس المتميزة في متابعة الانضباط المدرسي في نظام نور, وتكريم المدارس المنضبطة والرفع فصليًا وترشيح مدرسة في كل مرحلة على مستوى المكتب لتكريمها على مستوى الإدارة . بالإضافة إلى تكريم الطلاب والطالبات المنتظمين ، والرفع بالتجارب والبرامج والنماذج المميزة لتعميمها ، والعمل على الرفع بالإجراءات المناسبة تجاه المدارس المقصرة ورفع التقارير الفصلية بالأعمال والمنجزات .
كما تتضمن لجنة بالمدارس الحكومية والأهلية ومن مهامها إعداد خطة تشغيلية تتضمن برامج وفعاليات تسهم في تحقيق الانضباط العام ، وعقد لقاءات مع الطلاب وأولياء الأمور لتحفيزهم وتوعيتهم بالإجراءات والأنظمة الخاصة بالانضباط المدرسي وقواعد السلوك والمواظبة ، وتكريم المنتظمين في الحضور من الطلاب والطالبات ، وتفعيل دور لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة, والمتابعة المستمرة لتسجيل الغياب والتأخر في برنامج نور وتزويد مكتب التعليم بتقرير شهري عن نسب الغياب والحضور ، والتأكيد على المعلمين بالالتزام بأداء الدروس وفق خطة الدراسة المقررة من اليوم الدراسي ، وإشعار أولياء الأمور واستدعاؤهم للتعرف على اسباب الغياب ، ورفع تقرير فصلي بالأعمال والمنجزات .
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تعليم الرياض يطلق جائزة المدرسة المتميزة في الانضباط المدرسي
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جائزة المدرسة المتميزة وذلك ليتنافس عليها 4000 مدرسة تابعة لتعليم الرياض وذلك ضمن جملة من الإجراءات والتنظيمات التي اتخذتها الإدارة لتعزيز الانضباط المدرسي في الحضور وتحفيز الميدان على معالجة مشكلة الغياب في الأسابيع التي تسبق الإجازات والاختبارات الفصلية .
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جائزة المدرسة المتميزة وذلك ليتنافس عليها 4000 مدرسة تابعة لتعليم الرياض وذلك ضمن جملة من الإجراءات والتنظيمات التي اتخذتها الإدارة لتعزيز الانضباط المدرسي في الحضور وتحفيز الميدان على معالجة مشكلة الغياب في الأسابيع التي تسبق الإجازات والاختبارات الفصلية .
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