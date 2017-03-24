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انطلقت يوم الاربعاء الماضي فعاليات مهرجان فرسان المملكة لقفز الحواجز والمقام في نادي سيتي هورس بجدة والتي تستمر حتى يوم غد السبت على كأس وزارة التعليم برعاية الاتحاد السعودي للفروسية , ويتضمن مهرجان فرسان المملكة عدة فعاليات رئيسية و خيرية لدعم و خدمة المجتمع منها دعم الأسر المنتجة و تقديم تدريب خاص لذوي الاحتياجات الخاصة و العديد من المفاجآت لزوار النادي , ويعد النادي من اكبر الأندية من حيث المساحة و يقدم العديد من الخدمات لجميع أفراد المجتمع ( شباب , سيدات ,عوائل , أطفال ) ويشمل أكاديمية للتدريب على ركوب الخيل و خدمات إيواء الخيول و العناية بها