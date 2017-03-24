( تجربتي في مركز مصادر التعلم والأنشطة المقترحة ) الطبعة الثانية
والذي قدمه معالي . أ. د . علي بن إبراهيم الحمد النملة أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
ويحتوي على مقدمة وعشرة فصول وهي كما يلي :
الفصل الأول : تعريف مصادر التعلم وأهدافه وأهميته ومهامه ومكوناته .
والفصل الثاني :
متطلبات مراكز مصادر التعلم الأساسية
ومسؤوليات وواجبات اختصاصي مركز مصادر التعلم .
والفصل الثالث :
التصنيف والفهرسة .
والفصل الرابع :
برنامج اليسير .
والفصل الخامس :
تجربتي في مركز مصادرالتعلم والأنشطة المقترحة .
والفصل السادس :
السبورة التفاعلية
والفصل السابع :
أنشطة المركز وخدماته
والفصل الثامن :
الصعوبات التي تواجه أمناء مراكز مصادر التعلم
والفصل التاسع :
مركزي في صور وهذا الفصل يحوي على صور للبرامج والأنشطة التي أقامها مركز مصادرالتعلم .
والفصل العاشر :
مركزي في عيون الصحافة وهذا الفصل يحوي على الأنشطة والبرامج الخاصة بالمركز وظهرت في الصحافة ثم الخاتمة كما وضعت إضاءت مفيدة أسفل صفحات الكتاب تخدم مراكز مصادر التعلم .
وقدصمم هذا الكتاب بالفوتوشوب وقد رعي فيه الإخراج المميز .
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به اختصاصيي واختصاصيات مراكز مصادر التعلم في مملكتنا الغالية .
المؤلف :
ناصر بن صالح العقيل
ماجستر تكنولوجيا التعليم
وأمين مركز مصادر
بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية
Nsa996@yahoo.com
تويتر : @nsa9961
ملاحظة :
كتاب ( تجربتي في مركز مصادر التعلم والأنشطة المقترحة ) الطبعة الثانية متوفر لدى مكتبة جرير في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية .