حققت إدارة تعليم تبوك “نشاط الطلاب” المركز الأول في أسبوع الفضاء العالمي الذي أسهم في حصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول عالمياً في المناسبة التي تنظم كل عام. وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر الشريف شكره على هذا الإنجاز للمساعد للشؤون التعليمية البنين ماجد القعير لمتابعته ودعمه ولإدارة نشاط الطلاب من جهته أعرب مدير إدارة النشاط د. عبدالله الحارثي عن شكره لقسم النشاط العلمي ولقادة المدارس على هذا الإنجاز.
الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.