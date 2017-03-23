برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد الشريف اختتم فريق التعلم النشط بإدارة الإشراف التربوي تنفيذ البرنامج التدريبي “تطبيقات التعلم النشط وأساليبه” بإشراف المساعد للشؤون التعليمية رئيس الفريق المركزي للتعلم النشط ماجد بن عبدالرحمن القعير والذي تم تنفيذه في ثانوية ابن العميد، متوسطة صلاح الدين، إبتدائية عباد بن بشر و إبتدائية خالد بن زيد لمدة ثلاثة أيام واستهدف البرنامج أكثر من ثمانين سفيرا للتعلم النشط في المدارس من مختلف المراحل. وأطلع المساعد للشؤون التعليمية صباح اليوم على نموذج لمقرات تدريب سفراء التعلم النشط في مدرسة عباد بن بشر ووقف على الأساليب التدريبية المنفذة والخطة التدريبية للمرحلة الخامسة “تمكين المدرسة” بحضور منسق التعلم النشط عبدالهادي الصقير والمدرب محمد الشمراني والمدرب وائل المالكي.
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