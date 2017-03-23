التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف صباح اليوم الخميس بمكتبه فريق الأمانة العامة لإدارات التعليم برئاسة مشرف عام أمانة إدارات التعليم ناصر بن سالم الرشيد بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير والمساعد للشؤون المدرسية إبراهيم بن حسين العمري والمساعد للخدمات المساندة سعيد بن مشبب القحطاني وأمين إدارة تعليم تبوك موسى بن سليمان الحربي وعبر الشبكة المغلقة المساعدة لتعليم البنات نجلاء بنت سليمان الشامان وتناول اللقاء نتائج وتقارير الزيارات الميدانية للمدارس ومتابعة تفعيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي والاطلاع على البرنامج الإلكتروني “جاهز” لرصد جاهزية الاستعداد للعام الدراسي المقبل كما ناقش اللقاء تقارير مؤشرات الأداء في الشؤون التعليمية والمدرسية والمباني والتجهيزات وبرامج ومشروعات الخطة التشغيلية للإدارة. وكان الفريق قد قام بجولة على إدارات وأقسام الإدارة وعدد من مدارس المنطقة لمتابعة سير العمل التعليمي. وضم فريق الأمانة للبنات مساعدة مدير برنامج جاهزة للاستعداد المدرسي منيرة الراضي، مشرفة عموم بالأمانة العامة لإدارات التعليم د. فريال الحقباني، ومشرفة عموم بالأمانة العامة لإدارات التعليم بوحدة شؤون القيادات د. مها القرزعي ، كما التقى الفريق بمشرفي ومشرفات الأمانة في إدارة تعليم تبوك