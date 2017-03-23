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حصل مكتب التعليم بالصفا على شهادة Iso 9001:2015
نظام إدارة الجودة من مكتب المواصفات والجودة بالرياض .
وتعد هذه الشهادة من شهادات الجودة العالمية التي تمنح عند اجتياز المعايير الدولية وفق هذه المواصفات . ￼￼￼
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حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
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